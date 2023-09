Na strankarskih volitvah je politični novinec iz ZDA premagal nekdanjo ministrico za delo in načeloma favoritko Sirizine baze Efi Ahcioglu, ki se je za naklonjenost članov potegovala z jasnimi stališči glede nujnega dviga plač, večjih pravic delavcev in boja proti podnebnim spremembam. Veliko presenečenje za Sirizo se je zgodilo potem, ko se je za volitve strankarskega vodstva na novo registriralo 40.000 volilcev. Čeprav Kaselakis ni imel dolge, pa tudi ne zelo vsebinske volilne kampanje (kandidaturo je objavil šele konec avgusta), mu je uspelo prepričati precej več članov kot Ahcioglujeva. Svojo kandidaturo je na junijskih volitvah neuspešni kandidat stranke za poslanca napovedal z videospotom, ki ga je začel takole: »Moje ime je Stefanos in nekaj vam imam povedati.« Nato je sledil neverjeten, meteorski vzpon »zlatega dečka«, kot so mu pravili zaradi njegove poklicne preteklosti pri Goldman Sachsu. Čeprav se je izogibal intervjujem in je le v grobih obrisih predstavljal svoje politične usmeritve (zavzemal se je za odpravo služenja vojske, večje plače, več proračunskega denarja za izobraževanje), je istospolno usmerjenemu Kaselakisu uspelo prepričati glavnino članov stranke. Ti očitno v novem obrazu po več volilnih porazih največje leve stranke v Grčiji vidijo priložnost, da Siriza z verjetnim premikom proti sredini spet postane močnejša politična sila na Peloponezu.