Zdržala je kar trideset ur, preden so se reševalne ekipe dokopale do nje. A ker se je njena noga tako nemogoče zagozdila med ruševinami, da je nikakor niso mogli osvoboditi, se je morala odločiti, ali ji na mestu samem zato, da bi preživela, amputirajo nogo. »Imela sem dve možnosti: ali bom izgubila življenje pod ruševinami ali pa bom izgubila nogo. Izbrala sem izgubo noge,« se spominja zdaj.

Petnajstletna deklica je preživela, takšne sreče pa ni imel njen oče, čigar smrt so ji v bolnišnici zamolčali, dokler se ni okrepila. Novica o smrti njenega očeta jo je zgolj okrepila v prepričanju, da se pravočasno nauči za zaključne izpite, ki bi jo pripeljali korak bliže poklicu zdravnice, kar si je kot njeno poklicno prihodnost tako zelo želel pokojni oče. Vztrajnost deklice je tako zelo navdušila njenega strica, da ji je skupaj s prijatelji pomagal pri učenju. Rima je izpite uspešno opravila. Zatem jo je čakal še naslednji pozitivni premik v življenju. V državi, kjer se zaradi številnih poškodb iz državljanske vojne dolgo čaka na umetne ude, je pomoč dočakala presenetljivo hitro. Dobila je protezo, s katero so ji nadomestili izgubljeno desno nogo in ji po številnih vajah vnovič omogočili hojo. Invalidski voziček je zanjo sedaj le še spomin na preteklost.