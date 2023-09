Ker ni premogel denarja ne za letalsko vozovnico ne za kakšno drugo kopensko obliko javnega prevoza, je potenje po žgočem zahodnoafriškem soncu, kljubovanje trem pučističnim režimom in kolesarjenje po obsežnem ozemlju pod nadzorom islamskih skrajnežev predstavljalo edini način, da se približa svojim dolgoletnim sanjam. V Togu in Burkini Faso so ga trikrat priprli, kot pravi sam, povsem brez razloga. V Maliju je videval oborožene milice, a se mu je uspelo prebiti čez državo brez praske. Prihod v Čad je bil za njegovo potovanje prelomen. Njegov podvig se je znašel v medijih, tam pa je bil le še streljaj do tega, da se je novica o njegovi več tisoč kilometrov dolgi poti razširila po družbenih omrežjih. Ta so mu v obliki donacije dobrotnika omogočila, da se je lahko izognil še eni ta čas nevarni državi – Sudanu, kjer divja državljanska vojna. Dobil je namreč denar za letalsko vozovnico do Kaira. Ko je tam stopil z letala, je mladega Gvinejca čakalo še eno presenečenje. Povabljen je bil k dekanji univerze Al Azhar Nahli Elseidy, ki ga je razveselila z novico, da ga bodo sprejeli na študij in mu povrh namenili še štipendijo. Sedaj se že uči arabščine in pripravlja na začetek študijskega leta.