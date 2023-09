Oboje Yarkonijev način barvanja oblačil odpravlja. S svojim podjetjem Colorifix se ga loteva s pomočjo barvil, ki jih proizvajajo za to »priučeni« mikroorganizmi, ki jih vzgojijo proizvodnje naravnih barvil živali, ta pigment pa nato mikroorganizmi oddajajo v vodo, ki se uporablja za barvanje tkanin. Tega načina se je s sodelavcem domislil pred leti, ko sta za prebivalce Nepala izdelala posebne mikroorganizme, ki bi vodo, če bi bila nepitna, obarvali z določenim odtenkom. Na tem spoznanju sta nato gradila naprej. »Obstaja veliko barv, vendar nam niso zares dostopne. Če bi želeli izdelati majico, pobarvano z barvo oči vinske mušice, bi to seveda storili s tem, kar je danes na voljo. Pridobiti bi morali milijarde vinskih mušic, jim iztakniti oči, s topilom odstraniti ves pigment in nato bi pobarvali eno majico. To ni izvedljivo,« pojasnjuje Yarkoni. A tudi ta barva sedaj sodi v njihov repertoar okolju prijaznih barv za oblačila, ki šteje že 35 različnih odtenkov. »Prepričani smo, da lahko naša rešitev spremeni modno industrijo,« pravi Yarkoni. Po ocenah podjetja bi se lahko kemično onesnaženje v primerjavi s klasičnim obarvanjem zmanjšalo za 80 odstotkov, za 49 odstotkov bi zmanjšali porabo vode pri barvanju, prav tako bi bila za 35 odstotkov nižja poraba energije med takšnim barvanjem.