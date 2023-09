Potem ko je spodnji dom španskega parlamenta v sredo s 178 glasovi proti in 172 za v prvem krogu zavrnil možnost, da bi Feijoo poskusil oblikovati vlado, je danes za 62-letnika znova glasovalo le 172 poslancev. Proti temu, da bi postal premier, je glasovalo 177 poslancev, en glas pa je bil neveljaven.

Feijoo je s svojo konservativno Ljudsko stranko na julijskih parlamentarnih volitvah zbral največ glasov, vendar mu za večino v 350-članskem parlamentu manjkajo štirje glasovi. Poleg skrajno desne Vox ga podpirata le še dva regionalna politika. Večina regionalnih strank pa zavrača vsakršno koalicijo, v kateri bi bila vključena stranka Vox, ki nasprotuje španskemu sistemu decentralizirane regionalne politike.

Feijoo je medtem današnji nagovor poslancem pred glasovanjem znova izkoristil predvsem za napade na dosedanjega premierja Pedra Sancheza iz vrst socialistov, ki prav tako želi še en mandat na čelu španske vlade. Obtožil ga je, da si prizadeva za nečastno »vlado laži in prevar«, saj bo Sanchez za morebitno oblikovanje vlade potreboval podporo katalonskih separatistov.

Za Sancheza je ključna zlasti podpora sedmih poslancev stranke Junts katalonskega separatističnega voditelja Carlesa Puigdemonta. Ta je med drugim doslej v zameno za podporo Sanchezu zahtevala referendum o neodvisnosti Katalonije, kar pa za Madrid ni sprejemljivo.

Verjetneje se zdi, da bi se Sanchezovi socialisti (PSOE) s stranko Junts dogovorili o amnestiji za politike in aktiviste, ki so sodelovali pri referendumu o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Temu sicer ostro nasprotuje dobršen del španske politike in tudi javnosti - proti načrtom o pomilostitvi katalonskih politikov je prejšnji teden v Madridu protestiralo več deset tisoč ljudi.

Španski kralj Felipe VI. bo dosedanjemu premierju Sanchezu glede na pričakovanja v prihodnjih dneh poveril priložnost za oblikovanje nove vlade. Če mu to ne bo uspelo v dveh mesecih od prvega glasovanja, torej do 27. novembra, bodo sledile nove predčasne parlamentarne volitve.