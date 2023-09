»Evropska unija podpira delo Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC), ki omogoča evakuacije ranjenih in bolnih, ter zagotavlja nujno pomoč na terenu. EU in njene članice so pripravljene zagotoviti dodatno humanitarno pomoč,« so med drugim sporočili iz EEAS.

Evropska komisija je nedavno naznanila dodaten paket humanitarne pomoči v vrednosti petih milijonov evrov za pomoč ljudem, ki so se bili primorani izseliti iz Gorskega Karabaha v Armenijo, in za pomoč tistim, ki ostajajo v regiji.

»Azerbajdžan je odgovoren za zagotavljanje pravic in varnosti Armencev v Karabahu, vključno z njihovo pravico do dostojnega življenja (...) brez ustrahovanja in diskriminacije, ter pravico do vrnitve razseljenih oseb. Nujno je zagotoviti, da lahko v naslednjih dneh na to ozemlje vstopi misija Združenih narodov,« je še pozvala EEAS.

Po vojaški operaciji, s katero je Azerbajdžan minuli teden prevzel nadzor nad Gorskim Karabahom, je doslej v Armenijo prebegnilo že okoli 85.000 ljudi oziroma 70 odstotkov tamkajšnje populacije etničnih Armencev, pri čemer so bili mnogi prisiljeni zapustiti svoje domove.

Oblasti v Bakuju so medtem v četrtek Armence iz Gorskega Karabaha pozvale, naj regije ne zapuščajo, ter zavrnile navedbe armenskega premierja Nikola Pašinjana, da gre za prisilne migracije. Pašinjan je azerbajdžansko stran že večkrat obtožil izvajanja etničnega čiščenja v Gorskem Karabahu.