Rusija vpoklicala več kot 100.000 nabornikov

Rusija bo s 1. oktobrom vpoklicala več kot 100.000 nabornikov. Vpoklicali jih bodo na redno 12-mesečno služenje vojaškega roka, vendar jih ne bodo napotili na vojno območje v Ukrajini, so danes sporočili iz ruskega generalštaba v Moskvi. Kontraadmiral Vladimir Zimljanski, ki je v generalštabu pristojen za naborništvo, je danes poudaril, da ne načrtujejo nadaljnje mobilizacije za vojno v Ukrajini. Kot je pojasnil, imajo trenutno tam dovolj prostovoljcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Koliko nabornikov točno bodo vpoklicali, Zimljanski ni navedel, običajno pa jih okoli 120.000. Spomladi so vpoklicali 147.000 moških. V Rusiji dvakrat letno opravijo vpoklic nabornikov. Po služenju se lahko po navedbah generalštaba vrnejo domov, lahko pa se pogodbeno zavežejo za služenje v Ukrajini. Po uradnih podatkih Moskve se je v preteklih nekaj mesecih za sodelovanje v spopadih javilo okoli 300.000 prostovoljcev. Obenem so lani vpoklicali še okoli 300.000 rezervistov. Vpoklici nabornikov so lani jeseni sprožili množične proteste v Rusiji, številni so tudi zbežali v tujino, saj se niso želeli pridružiti bojnim vrstam v Ukrajini. Rusija je po oceni neodvisnih medijev izgubila že več deset tisoč vojakov v ukrajinski vojni, uradnih podatkov sicer ni. Ukrajina pa ocenjuje, da je v spopadih umrlo več kot 277.000 ruskih vojakov, a obenem ne navaja podatkov o izgubah v lastnih vrstah. sta