Inflacija v območju evra septembra padla na 4,3 odstotka

Območje evra je po prvih ocenah evropskega statističnega urada Eurostat septembra zabeležilo 4,3-odstotno inflacijo, potem ko je bila ta mesec prej pri 5,2 odstotka. Stopnja inflacije v evrskem območju je tako dosegla najnižjo raven po oktobru 2021. Slovenija je bila medtem septembra precej nad povprečjem skupne valute. Kot izhaja iz danes objavljenih statističnih podatkov, so se septembra medletno najbolj zvišale cene v skupini hrana, alkoholne pijače in tobačni izdelki, in sicer za 8,8 odstotka. Avgusta je bila rast cen te skupine 9,7-odstotna. Sledile so cene storitev s 4,7-odstotno rastjo (avgusta 5,5 odstotka), cene neenergetskih industrijskih dobrin s 4,2-odstotno rastjo (avgusta 4,7 odstotka) in cene energije s 4,7-odstotnim padcem (avgusta je bil padec 3,3-odstoten). Slovenska inflacija je bila septembra občutno nad povprečjem evrskega območja. Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 7,1-odstotna. Višjo inflacijo sta med državami, za katere ima Eurostat podatke, septembra beležili le Slovaška z 8,9-odstotno in Hrvaška s 7,3-odstotno inflacijo. sta