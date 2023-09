Skupina je aprila in maja v 12 dneh obiskala pet zaporov in se srečala z žrtvami, predstavniki civilne družbe, pravosodnega sistema, policijskih sindikatov ter zveznih in lokalnih uradnikov v Washingtonu, Atlanti, Los Angelesu, Chicagu, Minneapolisu in New Yorku.

Poročilo govori o ukoreninjenem sistemskem rasizmu proti temnopoltim v ZDA. »Ta dediščina suženjstva zajema celoten spekter policijskega in sodnega sistema. Slišali smo več deset srce parajočih pričanj o tem, kako žrtve ne pridejo do pravice«, je dejala ena od strokovnjakinj Tracie Keesee.

»Gre za sistemsko vprašanje, ki zahteva sistemski odgovor. Vsi vpleteni, tako policijski oddelki in policijski sindikati, morajo stopiti skupaj v boju proti nekaznovanosti,« je dejala.

Svet za človekove pravice v Ženevi je ekipo neodvisnih strokovnjakov ustanovil leta 2021 po odmevnem umoru temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu, ki ga je ubil beli policist. Umor je sprožil silovite proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi v ZDA.

Študije kažejo, da temnopoltim v ZDA trikrat bolj kot belim grozi, da jih bodo policisti ubili. Od več kot 1000 primerov na leto, ko policist ubije osebo, se jih le odstotek konča s kazenskim pregonom policista.

Strokovnjaki ZN so zavrnili izgovor, da gre le za nekaj posameznikov v policijskih vrstah, ampak so našli trdne dokaze, da so zlorabe del širšega vzorca. Preiskovalec Juan Mendez je dejal, da odnosi policistov in pravosodnega sistema odsevajo odnose v ameriški družbi.

Poročilo podaja 30 priporočil ameriški zvezni vladi in 18.000 policijskim agencijam po ZDA. Med drugim to, da se oboroženi policisti ne bi smeli več kot prvi odzivati na krizne primere, povezane z duševno motenimi osebami, brezdomci, prometnim nadzorom in šolsko disciplino.

Poročilo izpostavlja tudi, da se temnopolti policisti soočajo s sistemskim rasizmom, in obsoja dejstvo, da se temnopolte Američane zapira pogosteje kot ostale. Posebej obžalovanja vredno je tudi to, da se temnopolte otroke obsoja na dosmrtni zapor, kakor tudi velika razširjenost zapiranja v samice, opozarja poročilo.