Truplo na obrežju Ljubljanice pod Zmajskim mostom

Včeraj malo pred četrto uro popoldne so Zmajski most sredi Ljubljane zasedla številna vozila reševalcev, gasilcev in policije, ki je del mostu zaprla za promet in potegnila policijski trak. Na podestu levega obrežja Ljubljanice pod mostom je bilo z belo rjuho pokrito truplo moškega, poleg je čepel še eden, kriminalisti so preiskovali območje in opravljali prve razgovore. Očividci so povedali, da sta bila oba moška okrvavljena, da bi bil dogodek lahko povezan z drogami in samopoškodovanjem. Policija je zvečer sporočila, da so bili obveščeni o dveh neodzivnih osebah pri Zmajskem mostu v Ljubljani. Sedemindvajsetletni moški je bil mrtev še pred prihodom reševalne ekipe, 32-letnik pa po zagotovljeni zdravniški pomoči okreva. »Policisti niso ugotovili znakov, da bi bila za zdravstveno stanje starejšega moškega in umrle osebe odgovorna druga oseba. Zbiranje obvestil se nadaljuje, o vseh ugotovljenih okoliščinah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sporočila Aleksandra Golec s PU Ljubljana.