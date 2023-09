Predsednik odbora James Comer je pred zaslišanjem napovedoval predstavitev gore dokazov o kaznivih dejanjih predsednika Bidna skupaj s sinom Hunterjem Bidnom, vendar ni predstavil nobenega. Celo komentatorji konservativne televizije Fox News so govorili o veliki zadregi. Voditelj Neil Cavuto je vprašal, čemu je bilo zaslišanje pravzaprav namenjeno.

Bela hiša tako kot demokratski kongresniki trdi, da je bilo namenjeno političnemu cirkusu v času, ko republikanska večina v predstavniškem domu zaradi peščice skrajnežev, ki delajo po nalogu bivšega predsednika Donalda Trumpa, ni sposobna potrditi podaljšanja proračunskega financiranja vlade. Ta bo morala od nedelje naprej poslati na prisilni dopust milijone zveznih uslužbencev.

»Zaslišanja so politična igra brez osnove. Predsednik Biden se bo še naprej osredotočal na prioritete Američanov, ne pa na to,« je med zaslišanji sporočila namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Sharon Yang. Biden je že večkrat zanikal, da bi se okoriščal s sinovimi posli.

»Smo 62 ur stran od zaprtja vlade, republikanci pa sprožajo ustavno obtožbo na temelju že zdavnaj zavrnjenih laži. Nimajo niti trohice dokazov proti predsedniku Bidnu,« je dejal vodilni demokrat v odboru James Raskin in dodal, da gre za Trumpovo maslo, ker se želi maščevati za dve ustavni obtožbi proti njemu.

»Mislim, da trenutni dokazi ne podpirajo ustavne obtožbe,« je izjavil konservativni ustavni pravnik Turley, ki ga je Comer povabil, da potrdi upravičenost ustavne obtožbe. Turley je sicer menil, da pa je za začetek preiskave to, kar imajo, dovolj.

Demokrati so poklicali profesorja ustavnega prava Michaela Gerhardta. »Z vsem spoštovanjem povem, da to, kar ste doslej predstavili, ni dovolj za preiskavo,« je dejal.

Raskin je opozoril na dejstvo, da predstavniški dom ni glasoval o začetku postopka ustavne obtožbe, ker je po njegovih besedah jasno, da za kaj takega ni dovolj podpore.

Comer je na zaslišanju predstavil bančne in davčne podatke predsednikovega sina Hunterja Bidna. Med njimi nakazilo kitajskega poslovneža na naslov Bidnove družinske hiše v Delawaru, kar je predstavil kot dokaz, da se je okoristil Joe Biden.

»Kongresnik Comer spet krošnjari z lažmi, da si izmisli napake Hunterja Bidna in družine Biden, ki pa izpuhtijo v zrak takoj, ko pridejo na dan dejstva,« je novinarjem povedal odvetnik Hunterja Bidna Abbe Lowell in spomnil, da je imel leta 2019 pač tam prijavljeno stalno bivališče. Demokrati so ob tem opozorili, da Joe Biden leta 2019 ni bil na položaju predsednika.

Republikanci Hunterja Bidna preiskujejo že več let v upanju, da bodo našli povezavo s predsednikom. Comer je naznanil, da bodo izdali naloge za dodatne bančne podatke Hunterja Bidna in predsednikovega brata Jamesa Bidna, ki je bil vpleten v nekaj poslov z nečakom.

Hunter Biden je imel različne posle v Ukrajini in na Kitajskem, kar skušajo republikanci povezati s predsednikom. »Hunter Biden je prodajal iluzijo dostopa do svojega očeta,« je kongresnim preiskovalcem povedal eden od bivših poslovnih partnerjev predsednikovega sina, je poročala televizija NBC.

Pravosodno ministrstvo ZDA je sprožilo preiskavo leta 2018 in je pred kratkim vložilo obtožnico o laganju pri nakupu orožja, razmišlja pa še o obtožnici o davčni utaji.

Kongresni republikanci so našli "žvižgača" iz zvezne davkarije, ki je trdil, da so bili politični pritiski, naj se preiskava preneha, vendar je nerodno dejstvo to, da je bil leta 2018 predsednik ZDA Donald Trump in ne Joe Biden. »Bidnovo pravosodno ministrstvo je zaščitilo družinsko znamko Biden,« je kljub temu zatrdil republikanec Jason Smith iz Missourija.