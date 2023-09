“O Romih se ne moremo pogovarjati brez Romov”

V Škocjanu na Dolenjskem že leta opozarjajo na perečo varnostno problematiko, pri tem pa krajani s prstom kažejo na bližnje romsko naselje. Minuli teden so Romi s koli napadli celo policiste, ki so se odzvali na klic krajanov. Župan je zato za včeraj popoldne sklical izredno sejo, ki so se je udeležili tudi predstavniki policije.