Tekma proti Tuniziji bo že trideseta, ki jo bodo izbranci Gheorgheja Cretuja igrali v letošnji sezoni. Ko se bo kvalifikacijski turnir v Tokiu končal, bo za njimi 36 tekem in natančno pet mesecev skupnega druženja, saj so priprave začeli 8. maja, prihodnjo nedeljo, 8. oktobra, pa jih čaka zadnja tekma proti Srbiji.

»Tega ni preprosto zdržati, toda tudi druge reprezentance so v podobnem položaju. Zdržati moramo še teh sedem tekem, ki bodo v tej sezoni za nas najpomembnejše. In tudi končna nagrada bo največja, nastop na olimpijskih igrah,« z zadevami, na katere nima vpliva, kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut ne želi izgubljati energije. Kar je tudi edino pravilno, čeprav je dejstvo, da so v primerjavi z drugimi kolektivnimi športnimi panogami odbojkarji daleč najbolj obremenjeni. Toda cilj, ki so si ga Urnaut in soigralci zadali, odtehta vse napore, saj nikoli do zdaj še niso igrali na olimpijskih igrah.

Dvoboj s Tunizijci v kvalifikacijah že leta 2019

Najbližje nastopu na olimpijskih igrah so bili slovenski odbojkarji prav pred olimpijskimi igrami v Tokiu, ki so bile zaradi epidemije covida-19 nato šele leta 2021. V prvem delu kvalifikacij so v Gdansku osvojili tretje mesto, ko so v prvem krogu izgubili s Francijo in nato v tretjem s Poljsko, v drugem pa s 3:0 premagali Tunizijo, ki bo jutri njihova prva nasprotnica. V Gdansku se je neposredno v Tokio uvrstila Poljska, medtem ko je Slovenija skupaj s Francijo igrala še na celinskih kvalifikacijah v Berlinu. Po drugem nizu polfinalnega obračuna, spet je bila to Francija, so bili v odličnem položaju, saj so že vodili z 2:0, vendar so preostale tri dobili francoski odbojkarji, ki so nato postali celo olimpijski prvaki.

Tekma v Gdansku je bila tudi zadnja, ki jo je Slovenija igrala s Tunizijci, ki so do zdaj že sedemkrat igrali na olimpijskih igrah. Njihova najboljša uvrstitev je iz leta 1984, ko so bili deveti, sicer pa so bili štirikrat enajsti, tudi predlani v Tokiu, in dvakrat zadnji. Z enajstimi naslovi so najuspešnejša država na afriških prvenstvih, ob tem imajo na 24 dozdajšnjih prvenstvih še sedem srebrnih in dve bronasti kolajni. Brez nje so torej ostali le štirikrat, tudi letos, ko so bili v Kairu šele peti. V skupinskem delu tekmovanja so osvojili prvo mesto v svoji skupini, in to brez izgubljenega niza, v četrtfinalu pa jih je s 3:1 premagal Kamerun, s katerim je Slovenija letos poleti igrala v Mariboru in z rezervno postavo zmagala s 3:2.

»Razlike v vrhunski odbojki so resnično majhne. Na takšnih tekmah včasih potrebuješ tudi kanček sreče, ki je v Berlinu pred tremi leti proti Franciji nismo imeli. Ampak vse to je tako ali tako preteklost. Vse naše misli so zdaj usmerjene v tokratne kvalifikacije. Vse, kar smo naredili v letošnji sezoni, ne šteje prav nič. S tekmo proti Tuniziji se za nas vse začenja znova. Tudi zanjo velja enako kot za vse preostale nasprotnike, ki nas v Tokiu še čakajo. Če bomo igrali tako, kot znamo, lahko premagamo vsako ekipo. Če pa bo kdo kljub temu boljši, mu bomo čestitali, toda dokler ne pade zadnja žoga, se ne bomo predali. Verjamem pa, da bomo mi ena od dveh reprezentanc, ki se bo prihodnjo nedeljo veselila uvrstitve na olimpijske igre,« je pred začetkom turnirja odločen Urnaut.

Od lažjih proti težjim

Skupina B, v kateri igra slovenska reprezentanca, je zagotovo najtežja, kajti kar štiri reprezentance so med desetimi najboljšimi na svetovni lestvici. Najvišje so ZDA, druge, peta je Japonska, osma Slovenija in deveta Srbija. V skupini so ob Tuniziji, ki je na 18. mestu, še Turčija (14.), Egipt (19.) in Finska (28.). Za primerjavo, v Riu de Janeiru, kjer bo potekal turnir v skupini B, je Italija na tretjem mestu, Brazilija na četrtem, medtem ko je Iran, kot tretji po moči, na 11. mestu, sledijo pa Kuba (12.), Ukrajina (15.), Nemčija (16.), Katar (17.) in Češka na 20. mestu. V skupini C, ki bo v Xi'anu na Kitajskem, je najvišje uvrščena aktualna evropska prvakinja Poljska, ki je prva, Argentina je šesta, Nizozemska deseta, Kanada 13., Mehika 21., Belgija 22., Kitajska 29. in Bolgarija 30. Pogled na svetovno lestvico kaže, da bo slovenska reprezentanca v prvih štirih krogih igrala proti reprezentancam, ki so na lestvici za njo, v zadnjih treh pa proti dvema ekipama, ki sta pred njo (ZDA, Japonska), in prav v zadnjem krogu še s Srbijo, ki je mesto za njo.

»O tem, ali nam gre razpored glede na to, da bomo v prvih štirih krogih igrali z ekipami, ki so na svetovni lestvici za nami, na roke ali ne, je popolnoma brezpredmetno govoriti. Tako ali tako bomo morali igrati proti vsem sedmim reprezentancam. Bronasta kolajna na evropskem prvenstvu nam je zagotovo dala zagon, saj je to samo dokaz, da smo vse poletje delali dobro in da smo na pravi poti. V Tokiu želimo narediti še korak naprej in se uvrstiti na olimpijske igre. O tem naša generacija govori že nekaj časa, zato se že veselim kvalifikacijskih bojev in verjamem, da smo lahko uspešni,« se je optimizma slovenskega kapetana nalezel tudi bloker Jan Kozamernik.

Cretu bo moral več menjati

Ker bosta v devetih dneh, kolikor bo trajal kvalifikacijski turnir, prosta le dva dneva, po drugem in četrtem krogu, bo zelo pomembno, da bo selektor Cretu našel način, kako odpočiti nosilce igre. Pričakujemo lahko, da bodo tudi v Tokiu najbolj obremenjeni igralci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, libero Jani Kovačič in Dejan Vinčić, ki bo na mestu organizatorja igre zamenjal poškodovanega Gregorja Ropreta. Ker naj bi bile odločilne tekme ob koncu turnirja, bodo vsaj v prvih štirih krogih morali verjetno več kot na EP igrati Uroš Planinšič, Žiga Štern, Sašo Štalekar, Danijel Koncilja, Urban Toman in Nik Mujanović. A ob tem ne smemo pozabiti, koliko težav so imeli slovenski odbojkarji v osmini finala EP proti Turčiji.

»Na nobeni tekmi ne bo prostora za eksperimentiranje. Že proti Tuniziji bomo morali igrati na vso moč in tako iz tekme v tekmo. Tako je bilo že na EP in tako bo moralo biti tudi v Tokiu, kajti to je edini način, da preživimo in pridemo do želenih olimpijskih iger. Seveda pa bo zelo pomembno, da prihranimo nekaj energije našim nosilcem igre, zato bodo svojo priložnost dobili tudi drugi igralci. Na koncu bo zelo pomembna dobra telesna in psihična pripravljenost,« je pred jutrišnjo tekmo s Tunizijo dodal slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Iz vsake kvalifikacijske skupine se bodo neposredno na olimpijske igre, kamor je že uvrščena gostiteljica Francija, uvrstili prvouvrščeni reprezentanci. Preostalih pet mest bo znanih prihodnje leto po koncu lige narodov. Najprej bodo mesta rezervirana za reprezentance, katerih celine še ne bodo imele svojega predstavnika, preostala pa glede na razvrstitev na svetovni lestvici. Sloveniji na njej za zdaj dobro kaže, toda …

*** Bronasta kolajna na evropskem prvenstvu nam je zagotovo dala zagon, saj je to samo dokaz, da smo vse poletje delali dobro in da smo na pravi poti. V Tokiu želimo narediti še korak naprej in se uvrstiti na olimpijske igre. O tem naša generacija govori že nekaj časa, zato se že veselim kvalifikacijskih bojev in verjamem, da smo lahko uspešni. Jan Kozamernik bloker slovenske reprezentance

*** 29 tekem so v letošnji reprezentančni sezoni že odigrali slovenski odbojkarji. Jutrišnja tekma s Tunizijo bo 30., zadnja s Srbijo pa 36.