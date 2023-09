Po porazih proti ekipi GOG Gudme na Danskem (36:38) in doma proti portugalskemu Portu (29:30) so Celjani med evropsko elito pričakovano klonili še tretjič zapored. V le polovično zasedeni dvorani Getec Arena, ki so jo po štirih letih gradnje – stroški 60 milijonov evrov – odprli leta 1997, je imel gostujoči trener Alem Toskić na razpolago le 13 igralcev: 11 v polju in dva vratarja. V njegovi zasedbi so manjkali Tadej Mazej, Nik Čirović, Amir Muhović, Filip Rakita in Ian Mesarec.

Ko so pivovarji v enajsti minuti dvakrat povedli s plus dva (7:5, 8:6), je v mestu z okoli 250.000 prebivalci ob reki Labi zadišalo po senzaciji. A vonj po njej je tudi ekspresno izginil, kajti gostitelji so kaznovali osemminutni strelski post Celja in z delnim izidom 6:0 v šestih minutah povedli z 12:8. V končnici prvega polčasa so si aktualni prvaki Evrope petkrat zapored priigrali rekordno prednost sedmih golov v tem delu igre, s takšno razliko (20:13) pa sta ekipi odšli tudi na odmor.

Že v drugi minuti drugega polčasa so slovenski prvaki doživeli še en šok – zaradi že drugega »napada« proti glavi enega izmed Magdeburgovih igralcev je neposredni rdeči karton dobil Stefan Žabić, robustni 24-letni, 202 centimetrov visoki in 110 kilogramov težki prvi krožni napadalec in eden stebrov obrambe. Tudi v nadaljevanju je Magdeburg, ki ima kar 14 tujcev (štiri Švede, tri Islandce, po dva Danca in Švicarja, po enega Španca, Norvežana in Poljaka), neusmiljeno polnil celjsko mrežo. V vratih je s 14 obrambami blestel Nikola Portner, v francoskem Lyonu rojeni reprezentant Švice ter sin nekdanjega rokometaša in jugoslovanskega reprezentanta Zlatka Portnerja (v starosti 58 let je umrl 2020), ki je bil svetovni prvak leta 1986 v Švici in bronasti na OI 1988 v Seulu.

V predzadnji minuti je rekordna razlika znašala kar 17 golov (39:22), Celjani pa so na četrti medsebojni tekmi s štirikratnim prvakom Evrope doživeli drugi poraz in enega svojih najvišjih v zgodovini lige prvakov (najhujši proti Barceloni z 21:45 leta 2019). Po porazu trener Alem Toskić ni imel nobenega razloga za zadovoljstvo: »Magdeburg je po mojem mnenju trenutno najboljša ekipa v Evropi. Če sem iskren, je Magdeburg trenutno vsaj stopnjo ali dva pred nami. S tolikšnim številom igralcev, kot smo jih imeli tokrat, nismo mogli tekmecu nuditi večjega odpora. V drugem polčasu je igralcem zmanjkalo moči in energije, ostali smo tudi brez Žabića in imeli le enega krožnega napadalca. Ta tekma je velika in pomembna izkušnja za naše mlade fante, iz nje pa je potrebno izvleči čim več pozitivnega.« Pivovarje že v nedeljo v slovenski ligi čaka zelo težko gostovanje v Ribnici, priložnost za premierno zmago v ligi prvakov pa bodo imeli v sredo, 11. oktobra, ko bo v Zlatorogu gostoval Montpellier.