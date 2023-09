Po osvojenem superpokalu se za košarkarje Cedevite Olimpije začenja tudi liga ABA in evropski pokal. Jutri v Stožicah gostuje Mega, v torek pa bodo Ljubljančani že gostovali pri Hapoelu iz Tel Aviva. Izredno pomembno vlogo bo v letošnji sezoni imel povratnik Jaka Blažič. 33-letni Blejec bo eno glavnih orožij trenerja Simoneja Pianigianija na parketu, kot kapetan pa bo moral ekipo voditi tudi izven terena, saj ne premore veliko izkušenih posameznikov.

Treba bo zmagovati

Po treh sezonah pri Cedeviti Olimpiji, ki se ji je pridružil nemudoma po združitvi, je Jaka Blažič lani odšel v Turčijo k Bahčešehirju. Ponudba je bila finančno predobra, da bi jo zavrnil, a se stvari niso odvile po njegovih željah. Zaradi težav s hrbtom in posledično operacije je izpustil nekaj mesecev, po koncu sezone pa se odločil za povratek v Ljubljano. »Z ekipo sem dobra dva tedna. Igralci so zelo zagnani, kar je pozitivno. Igra ni na ravni, ki si jo želimo, a bo iz tedna v teden bolje. Počasi se vsak navaja na svojo vlogo v ekipi. Vsi smo miselno pri prvi tekmi proti Megi, ki je za nas zelo pomembna. Za njo nas namreč čaka kopica težkih tekem,« pravi Jaka Blažič. Poškodba hrbta, ko je na svetovnem prvenstvu nanj padel Tornike Šengelia, je preteklost. »Nekaj treningov sem po povratku s prvenstva opravil po prilagojenem programu, ko pa so bolečine izginile, sem začel delati na polno. Ko se je vse skupaj zgodilo, sem se močno ustrašil, saj sem slišal nekaj pokov. Na srečo je šlo za zgornji del hrbta, operacijo sem imel na spodnjem. Imel sem nategnjene mišice, zaradi otekline sem moral le nekaj časa počivati.«

Blažič je vesel, da bo klub letos v ospredje porinil mlade Slovence Luko Ščuko, Roka Radovića in Gregorja Glasa, ni mu všeč le odnos do Zorana Dragića. »Zoki je moj dober prijatelj in vem, da bi nam lahko veliko pomagal. Po informacijah, ki sem jih dobil, ga trener Pianigiani ne vidi v svoji ekipi. Težko mi je ob tem, a takšna je politika kluba. To je posel in vse skupaj moraš sprejeti.« V moštvu vidi veliko igralcev, ki so imeli podobno kot on slabe lanske sezone, zato so lačni dokazovanja. Na prvi pogled se zdi, da je osem tujih košarkarjev preveč, a pravi, da imajo vsi dober karakter. »Vsi so zelo prijazni in komunikativni. Eden od Američanov je celotno ekipo povabil na večerjo, da se malo družimo in spoznamo tudi izven parketa. To je izredno pozitivno, a zdaj se začenja sezona. Treba bo zmagovati, saj je tako vsem skupaj lažje.«

Gradi dober odnos s Pianigianijem

O konkretnih ciljih Blažič težko govori, saj pravi, da je premalo časa z ekipo. Vseeno pa se v grobem želi z Olimpijo prebiti med štiri ekipe v ligi ABA ter v končnico v evropskem pokalu. Lovorike v domačih tekmovanjih morajo biti samoumevne. Novi trener Simone Pianigiani je nanj naredil dober vtis. »Je zelo čustven in predan košarki. Stalno je aktiven, tudi izven terena nas poskuša animirati in nas spoznavati. Za seboj ima uspešno kariero, saj je vodil velike klube in osvojil kar nekaj lovorik. Je trener z renomejem in prepričan sem, da nas lahko veliko nauči.« Njun odnos bo za ekipo še posebej pomemben, saj mora biti kot kapetan Pianigianijeva podaljšana roka na parketu. »Prvi dan, ko sem se priključil ekipi, je nemudoma pristopil do mene. Imela sva krajši pogovor, podobno je praktično vsak dan. Vzpostavljava dober odnos. Pomaga mi tudi v smislu, kako pristopiti do določenega igralca in kaj povedati ekipi v slačilnici, česar on kot trener ne more.«

Ker je v klubu praktično celotno obdobje od združitve, je slovenski reprezentant za konec podal oceno o njegovem razvoju. »Klub ves čas napreduje v različnih pogledih. Fizioterapevti so denimo dobro izobraženi. Imajo vse naprave, ki nam koristijo za regeneracijo in hitrejše okrevanje po poškodbah, iz leta v leto naredimo korak naprej v pripravi na sezono in tehnologiji. Pred časom so uvedli obroke po treningih, kar je izredno pomembno, saj se tako prehranjujemo zdravo in v telo vnašamo tiste hranljive stvari, ki jih potrebujemo. Veliko se trudijo tudi na marketingu. Zdi se mi, da je Olimpija na pravi poti. Pred to sezono so zaključili štiriletni cikel in se podali v novega. Kot vem, je proračun manjši, zato je ekipa nekoliko mlajša in z novim trenerjem.«