V kolesarskem svetu ne mine dan, da ne bi prikapljale nove informacije o združitvi ekip Soudal-Quick Step in Jumbo-Visma ter o prihodnosti slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča. Ekipa, ki si od morebitne uresničitve »nepredstavljive« združitve največ obeta, je Ineos Grenadiers. Britansko moštvo pod sponzorstvom Jima Ratcliffa, lastnika multinacionalnega podjetja s kemikalijami Ineos, se še kako dobro zaveda, da je bilo pred veliko prevlado Jumbo-Visme tisto, ki je kazalo hrbet ostalim ekipam. Zdaj v svetovni seriji kolesarstva pobira le še drobtinice, težave pa se samo še povečujejo.

Za naslednjo sezono ima trenutno zgolj 15 kolesarjev, čeprav še vedno velja za najbogatejšo ekipo v svetovni seriji. Pravilo Mednarodne kolesarske zveze (Uci) posamezni ekipi dopušča, da ima na svoji plačilni listi 30 kolesarjev v sezoni. So pa dokaz, da denar vendarle ni sveta vladar. »Tudi v preteklosti nismo nikoli predčasno razkrivali pogodb kolesarjev, le da se ni velikokrat zgodilo, da bi jih kar petnajst naenkrat ostalo brez pogodbe,« strasti miri slovenski maser pri Ineosu Marko Džalo, ki z Britanci sodeluje od samega začetka.

Začeli so z Vuelto, za zdaj pa končali z Girom

Britansko moštvo je pod imenom Sky Procycling v svetovni seriji začelo nastopati leta 2010. V prvem letu so zbrali 22 zmag, a večjega uspeha ekipa ni zabeležila. Naskok na vrh kolesarskega sveta je napovedala naslednje leto, ko so prišli do prve skupne zmage na tritedenskih dirkah. Zgodovino je spisal Chris Froome, ki je na španski Vuelti slavil pred še enim članom takratnega Skya Bradleyjem Wigginsom.

Zgodba zelo spominja na trenutno prevlado Jumbo-Visme, ki je svojo prvo zmago na tritedenskih dirkah prav tako slavila v Španiji po zaslugi Primoža Rogliča. Edina razlika je ta, da britansko moštvo na veliki skalp – zmago na dirki po Franciji – ni čakalo tri leta. Svetovno kolesarsko konkurenco so v koš pospravili že leta 2012. Rumeno majico je v Pariz pripeljal Wiggins, ki je v tistem letu postal tudi olimpijski prvak v kronometru v Londonu. Prevlada Ineosa na največji dirki v svetu kolesarstva se je nadaljevala vse do leta 2019, z izjemo leta 2014, ko je bil najboljši Vincenzo Nibali. Za takratni Sky so zmage na dirki vseh dirk pobrali Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) in Egan Bernal (2019). Kolumbijec je že slavil pod novim imenom Ineos, oba zadnja zmagovalca britanskega moštva pa sta še danes člana ekipe.

»Morebitna združitev ekip Jumba in Soudala nima nobenega smisla. Predvsem ne vidim, kaj bi pri tem profitiral Jumbo, ki je že zdaj korak pred vsemi. Zame te govorice nimajo resnične podlage,« je svoje mnenje o najbolj pereči temi v svetu kolesarstva v svojem podkastu izrazil Geraint Thomas.Valižan je pri svojih 37 letih še vedno prvo ime moštva, z drugim mestom na Giru pa vsekakor ni zadovoljil visokih ciljev britanskega moštva, ki ima doslej 34 zmag v sezoni.

V združitev Jumba in Soudala ne verjamejo

»Smo moštvo, ki vedno starta na zmago. Ampak v naših krogih se že širi pregovor, da če sta na startu Pogačar in Roglič, višje od tretjega mesta ne moremo. Zdaj pa sta tu še Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, tako da je vsaka uvrstitev med peterico že velik uspeh,« nam je stanje v ekipi opisal Džalo, eden izmed Slovencev, ki delujejo v britanskem moštvu. Britanci že od nekdaj zaupajo slovenskim mehanikom, maserjem in drugemu osebju, ki spremlja karavano kolesarjev. Ker britansko moštvo velja za najbogatejše v karavani, se z njim vse glasneje povezuje Primož Roglič, ki po zadnjih dirkah ni več povsem zadovoljen v dresu čebel. V kolesarskih krogih so se govorice pojavile že lani, še glasnejše pa so postale v zadnjem času. Predvsem zato, ker ima Ineos pogoje, ki jih zahteva Roglič.

Čeprav so med 15 kolesarji v ekipi Carlos Rodriguez (letos tretji na Touru), Geraint Thomas in Egan Bernal, zadnji zmagovalec tritedenske dirke za moštvo, ko je leta 2021 zmagal na Giru, bi Rogliču nemudoma pripadla številka ena. Omenjeni kolesarji so dovolj dobri, da bi Slovencu omogočili napad na manjkajočo lovoriko, iz avta pa bi ga vodila izkušena ekipa, ki s sedmimi naslovi prvaka dirke po Franciji točno ve, kaj je potrebno za zmago. »Veliko je govoric, a počakajmo na uradne objave. Tudi Remco je bil lani že z eno nogo v naši ekipi in se potem to ni zgodilo. Roglič bi nam zagotovo prišel prav, a ni vse tako enostavno. Tudi sam ne verjamem v združitev ekip, saj tega ni komentiralo še nobeno moštvo v svetovni seriji,« je zaključil Marko Džalo.

*** 50 mio. € je proračun britanskega moštva Ineos Grenadiers, ki velja za najbogatejše v kolesarski karavani.