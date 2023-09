Splošna bolnišnica Celje: V 13 letih več kot 3000 robotskih operacij

Maja 2010 je specialist urologije Sandi Poteko v celjski bolnišnici opravil prvo robotsko asistirano operacijo prostate pri nas. Do danes so v celjski bolnišnici opravili že več kot 3000 robotskih operacij, nabor pa se je z operacij prostate razširil tudi na operacije na ledvicah, sečevodu, mehurju, nadledvični žlezi in zadnja leta tudi na področje kolorektalnega raka.