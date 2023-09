Lidl Slovenija zaradi svoje poslovne rasti in širitve razvejane mreže trgovin pozdravlja nenehen pritok novih zaposlenih. Pomembno je torej, da z nenehno komunikacijo ohranja svojo atraktivnost med iskalci zaposlitve in se s tem opazno diferencira od drugih podjetij. V namen dvigovanja ugleda Lidla kot delodajalca in pridobivanja novih talentov so v letu 2022 zasnovali različne, med seboj povezane komunikacijske aktivnosti na področju znamke delodajalca. Komunikacijske aktivnosti so: zaposlitvena kampanja Potenciali, dokumentarna serija Preprosto Lidl, lokalni mediji in digitalna aktivacija. Pravijo, da v sklopu aktivnosti na področju grajenja znamke delodajalca še vedno v ospredje postavljajo svoje zaposlene (in njihove zgodbe). »Tako lahko tudi pri trenutni komunikaciji prostih delovnih mest na mnogo kanalih opazite naše zaposlene (prodajalce in skladiščnike), ki izpostavljajo ključne prednosti zaposlitve pri Lidlu Slovenija.«

Štirje zanimivi prijemi

Prvega, zaposlitveno kampanjo Potenciali, so v Lidlu Slovenija pričeli septembra lani. Potencialne nove sodelavce so nagovorili z zaposlitveno oglaševalsko akcijo, pri tem pa v vizualije vključili svoje zaposlene. Akcijo so razkropili od zunanjega oglaševanja do spletnega oglaševanja (družbena omrežja, Google, zaposlitveni portali, novičniki), uporabili so tudi lastne medije, kot so plakati, POS terminali in digitalni zasloni. Drugi prijem je dokumentarna serija Preprosto Lidl. »Gre za video daljše minutaže, kjer predstavimo karierne in osebne zgodbe 11 Lidlovk in Lidlovcev iz prodaje, skladišča in uprave,« pojasnijo. Z videom so želeli gledalcem in potencialnim zaposlenim še bolj približati ekipo ter predstaviti zgodbe uspeha svojih zaposlenih. Komunikacijski kanal je v glavnem predstavljal TV oglaševanje, kar pa smo podprli tudi z oglaševanjem na družbenih omrežjih in spletu. Tretji prijem se dotika lokalnih medijev. V Lidlu pojasnijo, da z razvejano mrežo 64 poslovalnic po celotni Sloveniji sežejo v ogromno večjih in manjših krajev, zato so v lokalnih tiskanih medijih predstavili svoje zgodbe. »S tem smo Lidl kot delodajalca približali lokalni skupnosti in njihove zgodbe predstaviti kupcem, ki se redno vračajo v naše trgovine.« Četrta praksa pa nosi naslov Digitalna aktivacija. Zaposleni so v soju žarometov zažareli tudi v aktivaciji na družbenih omrežjih. »S situacijami iz trgovin, skladišča in pisarn smo napolnili našo digitalno knjižico gifov in gif nalepk. Poosebili so različne vsakodnevne trenutke, s katerimi se srečujemo tako na delovnem mestu kot v prostem času.« Gifi in 'stickerji' so med uporabniki priljubljeni, saj poosebljajo njihove misli in občutke, ki jih je pogosto veliko lažje in bolj zabavno sporočiti skozi gife, hkrati pa z njimi sporočimo precej več, ko bi lahko z besedami. »Ustvarjeno vsebino redno uporabljamo tudi v komunikaciji na vseh uradnih kanalih Lidla.«

Kadrovski marketing

V Lidlu Slovenija dodajajo: »Kljub temu, da uradnega internega programa ambasadorstva v podjetju nimamo vzpostavljenega, smo z zgoraj naštetimi komunikacijskimi aktivnostmi poskrbeli, da smo preko svojih zaposlenih Lidl Slovenija predstavili kot delodajalca na drugačen, bolj pristen način. Same zgodbe namreč ne govorijo le o naših zaposlenih, pač pa tudi njihovi pripadnosti podjetju.«