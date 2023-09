Kako razumete uspeh? Kako neuspeh?

Poslovno uspešnost moramo postaviti v kontekst dolgoročnosti ter vpliva oz. učinka. Uspešnosti podjetij namreč ne moremo presojati več le na osnovi dodane poslovne vrednosti, pač pa glede na (so)ustvarjanje hkratnega dolgoročnega učinka na ljudi, planet in posel. Ne moremo si več privoščiti prelaganja odgovornosti za posledice naših ravnanj na pleča naših otrok. Egocentrično razmišljanje je preteklost, na nitki med uspehom in neuspehom pa, kakorkoli se sliši dramatično, visi preživetje celotnega človeštva in našega planeta.

Pod vprašajem v tem kontekstu torej ni le sama izvedljivost trajnostnega uspeha, temveč dejansko preživetje organizacij. Kaj pravijo številke?

Ne kaže nam ravno dobro. Življenjska doba organizacij se namreč vztrajno krajša. V 70. letih prejšnjega stoletja so se podjetja na lestvici S&P 500 obdržala za povprečno 29 let, do leta 2027 pa naj bi ta doba znašala le še 12 let. Ne gre torej več zgolj za vprašanje, kako uspeti, temveč predvsem, kako ta uspeh zadržati. In če se vrnem na prejšnje vprašanje – kaj točno nam torej ta uspeh pravzaprav sploh pomeni in prinaša – bi rekla, da je odgovor zelo preprost; zapuščino, na katero smo lahko resnično ponosni.

Koliko kupcev raje kupuje od trajnostno ozaveščenih podjetij in koliko zaposlenih raje dela v takih podjetjih?

Mednarodne raziskave kažejo, da 83 odstotkov kupcev in 86 odstotkov zaposlenih raje izbere trajnostno naravnane organizacije. Sama imam do teh številk sicer nekaj zadržkov, predvsem zaradi pogostega razkoraka med izražanjem družbeno zaželenega mnenja in dejanskim vedenjem. Nakupi trajnostnih izdelkov, ki so pogosto dražji, ne potrjujejo vedno navedenih statistik. Poleg tega 91 odstotkov vodij podpira trajnostne cilje, pa naj gre za zelen prehod ali postavljanje zaposlenih na prvo mesto. Kljub temu se še vedno pojavlja zeleno zavajanje, med epidemijo pa smo bili priča »velikemu odstopu«, ko je na milijone ljudi po vsem svetu podalo odpoved. Ideja o boljšem jutri nas navdihuje, vendar bo ostala le ideja, dokler je ne bomo začeli udejanjati vsi – najprej posamezniki in nato kolektivno.

Kaj pomeni in prinaša ESG direktiva – konkretno na področju socialnega področja (t. j. delovnih pogojev)?

To je zaključena celota treh temeljnih, medsebojno povezanih ter soodvisnih stebrov trajnostno odgovornega poslovanja. Gre torej za okoljsko, družbeno in upravljalsko sfero delovanja podjetij, pri čemer ključno vlogo igra ravno uravnotežen pristop k (so)ustvarjanju dodane vrednosti za posel, planet in ljudi. Pri tem dejansko govorimo o procesu, ki na eni strani terja spremljanje in uravnavanje učinka ter vpliva lastnega delovanja na zaposlene, družbo in okolje, na drugi pa sočasno obvladovanje in uresničevanje hkratnih zahtev širše skupine deležnikov ter zainteresiranih javnosti, ki lahko pogosto delujejo v popolnoma nasprotujočih si smereh. Sicer pa ESG konkretno v kontekstu družbene sfere še posebej izpostavlja skrb za spoštovanje človekovih pravic, zdrave in varne pogoje dela, sistematičen razvoj zaposlenih, družbeno koristno delovanje podjetja, raznolikost in vključenost, vse to ne samo na ravni naših zaposlenih, pač pa tudi zaposlenih v celotni verigi vrednosti.

Katera podjetja morajo poročati?

V sklop zavezancev k ESG poročanju spadajo vsa večja evropska podjetja (torej tudi slovenska), ki bodisi kotirajo na borzi, bodisi dosegajo oziroma presegajo določene mejnike v povezavi na primer s prihodki ali povprečnim številom zaposlenih. Čeprav bodo poročanju najprej (od 2025, za leto 2024) zavezana največja podjetja (več kot 500 zaposlenih), pa bodo že do leta 2028 tej direktivi na tak ali drugačen način zavezani tudi najmanjši gospodarski subjekti.

Kakšno administrativno breme prinaša ta direktiva in kako bodo poročila postala tudi neke vrste orodje?

ESG direktiva je na žalost še vedno razumljena predvsem kot papirološka nočna mora, pri čemer gre seveda le za vrh ledene gore. V resnici pa je ta administrativna plat zgodbe glede na vzroke oziroma bolje rečeno posledice, zaradi katerih je ta direktiva sploh nastala in konec koncev tudi njen končni namen, dejansko zelo majhna cena, ki jo bo treba plačati. Bistven je torej že večkrat omenjen dolgoročen učinek. Naša zapuščina. Sploh pa gre tudi za izjemno poslovno priložnost.

Zakaj je kadrovska funkcija ključna za uresničitev ESG?

ESG direktiva nas spodbuja, da z zavestno namero pozitivnega učinka (ali pa vsaj načrtne preprečitve negativnega) na zaposlene, širše družbeno okolje in planet morda na novo opredelimo ali pa prevetrimo poslanstvo in vrednote naše organizacije ter postavimo nove temelje organizacijske identitete.

*** Trajnost ni več samo zelena, niti zgolj družbena in še manj izključno upravljalska. Od nas zahteva resnično celostno obravnavo, dolgoročno zavezanost k ustvarjanju pozitivnega učinka na vseh ravneh, predvsem pa dejanja, dejanja in še enkrat dejanja.