Razstava: Najrazličnejša bitja Damijana Kracine

V Galeriji Božidarja Jakca – Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki danes ob 19. uri odpirajo razstavo Damijana Kracine z naslovom Napačna ladja. Gre za celostno prostorsko delo, ki ga je umetnik sestavil iz svojih novih in starejših del. Na ogled bo do 25. februarja.