Donald Trump ima v vseh anketah znatno več podpore kot vsi ostali kandidati za predsedniško nominacijo republikanske stranke skupaj, zato se tudi ni udeležil sredine druge predvolilne debate, saj nima kaj pridobiti. Vodilni od sedmih kandidatov, ki so stali na odru Reaganove predsedniške knjižnice v Kaliforniji, guverner Floride Ron DeSantis, ga je zato prvič kritiziral, čemur se je tako kot večina doslej izogibal zaradi bojazni pred odtujitvijo republikanske volilne baze. A so ga v kritiko prisilile okoliščine, saj je po lanski veliki vnovični zmagi na Floridi veljal za novo politično zvezdo stranke, zdaj pa se nikakor ne more niti približati Trumpu, ki ima pred njim 40 odstotnih točk podpore naskoka. DeSantis je Trumpu na soočenju pripisal odgovornost za slab rezultat republikancev na lanskih kongresnih volitvah ter za povečanje javnega dolga države. »Donald Trump bi danes moral biti na tem odru. Dolžan vam je pojasniti, zakaj so pod njegovo vlado povečali javni dolg za 7800 milijard dolarjev,« je rekel DeSantis.

Vseeno je bil v kritiki Trumpa precej zadržan, podobno kot veleposlanica v OZN pod Trumpom Nikki Haley, ki je v anketah na tretjem mestu. Edini izpričani kritik bivšega predsednika med kandidati tako ostaja bivši guverner New Jerseyja Chris Christie. Sicer so na soočenju precej bolj kot Trumpa izpostavljali demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki so mu očitali slabo ekonomsko politiko in preblag odnos do Kitajske ter mu pripisovali odgovornost za razmere na meji z Mehiko in migracije.

Varnost meje je pri republikanskih kandidatih sploh zelo izpostavljena tema, ki jo povezujejo tudi s preplavljenostjo Amerike z mamili in naglim povečevanjem smrtnih žrtev (lani 110.000, od teh skoraj tri četrtine zaradi sintetičnih opioidov na čelu s fentanilom). DeSantis in Haleyjeva sta dejala, da bi v Mehiko nad kartele poslala specialne enote ameriške vojske. »Mehika ni dober partner, če vemo, da je lani zaradi fentanila umrlo 70.000 ljudi, kar je več, kot je bilo ameriških žrtev v vietnamski, afganistanski in iraški vojni skupaj,« je dejala Haley.

Različna sporočila o Ukrajini

Razmere na južni meji, ki jo je v zadnjem letu dni po podatkih mejnih organov nezakonito prečkalo 1,6 milijona ljudi, nekateri republikanci predstavljajo kot dokaz, da Bidnovo vlado bolj skrbi Ukrajina kot varnost ZDA, kot je dejal DeSantis, ki se je s temi besedami tudi izognil odgovoru na vprašanje, ali bi še pošiljal vojaško pomoč Kijevu. Guverner, ki je služil v Iraku, je sicer dejal, da morajo za Ukrajino več storiti Evropejci in da je interes ZDA vojno končati. Vojaška pomoč Ukrajini je zelo aktualno vprašanje tudi v kongresu kot ena od polemičnih točk pri sprejemanju premostitvenega proračuna.

Drugi kandidati so bili glede Ukrajine bolj neposredni. Poslovnež Vivek Ramaswamy, ki je v anketah četrti, pravi, da ZDA potiskajo Rusijo v naročje Kitajske in da »to, da je Putin zlobni diktator, ne pomeni, da je Ukrajina dobra. Prepovedali so enajst opozicijskih strank.« Senator Tim Scott je dejal, da je interes ZDA oslabiti rusko vojsko, sicer bo napadla kakšno članico Nata in ZDA potegnila v vojno. Christie je dejal, da bo Poljska naslednja, »če popustimo Putinu«, nekdanji podpredsednik Mike Pence pa, da bi bilo popuščanje Putinu »zelena luč Kitajski, da zavzame Tajvan«. Kitajska je bila sicer v debati precej izpostavljena, posebej ko so kandidati razlagali svojo skrb za delovna mesta Američanov.

Trump pri stavkajočih v Michiganu

Mestoma je bila debata kaotična in so kandidati govorili vsepovprek, tako da je Ramaswamyju ušel lapsus: »Prosim, ne govorite, medtem ko prekinjam.« Sodeč po prvih odzivih pa ne bo prinesla preboja nobenega od sedmih nastopajočih, med katerimi je bil tudi guverner Severne Dakote Doug Burgum. Še najbolj bi se temu lahko približala edina kandidatka Nikki Haley, medtem ko se DeSantisu ne nikakor ne uspe uveljaviti kot resni ali edini alternativi bivšemu predsedniku.

Slednjega je Christie kritiziral z besedami, da z izpuščanjem debat kaže nespoštovanje republikanskih volilcev. Ali bo kaj zaleglo, bo znano 8. novembra, ko bo na sporedu tretja in za zdaj zadnja predvidena debata. Trump je v času tokratne obiskal Michigan, kjer poteka stavka delavcev v avtomobilski industriji, in to tik zatem, ko je bil tam Biden. Tudi tako je pokazal, da aktualnega predsednika razume kot edinega pravega tekmeca ob vnovičnem naskoku na Belo hišo.

Preiskava pred ustavno obtožbo Bidna V ameriškem kongresu je bilo včeraj napovedano prvo zaslišanje v preiskavi pred morebitno ustavno obtožbo predsednika Joeja Bidna. Preiskavo je brez glasovanja odobril republikanski predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy. Republikanci poskušajo dokazati svoje trditve, da je Biden v času Obamove vlade zlorabil podpredsedniški položaj za finančno okoriščanje družine, predvsem sina Hunterja.