Morda gre razlog za takšno stanje iskati v podjetju MicroStrategy, katerega direktor Michael Saylor je velik podpornik bitcoina. Podjetje je v nedavnem poročilu regulatorjem razkrilo, da so med 1. avgustom in 24. septembrom kupili za slabih 150 milijonov dolarjev bitcoinov. Natančneje, kupili so 5445 bitcoinov po povprečni ceni 27.053 dolarjev. Nakupe največje kriptovalute je podjetje že opravljalo v preteklosti, trenutno imajo v lasti približno 158.245 bitcoinov, ki so bili kupljeni po povprečni ceni 29.582 dolarjev. Trenutna vrednost naložbe znaša približno 4,68 milijarde dolarjev. Gre za pozicijo, ki nakazuje močno zaupanje v prihodnost največje kriptovalute. Na tej točki je od dogajanja okrog največje kriptovalute odvisno tudi poslovanje samega podjetja. Družba je sporočila, da je za financiranje nakupa izdala in prodala skupno 403.362 delnic MSTR. Avgusta je podjetje sporočilo, da bo s prodajo dodatnih delnic zbralo do 750 milijonov dolarjev, del sredstev pa namerava uporabiti za nakup bitcoinov.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je preložila rok odločitve o ustanovitvi dveh ethereumovih investicijskih skladov (ETF). Komisija je v sredo izdala dva ločena dopisa, v katerih so sporočili 45-dnevno podaljšanje roka za odločitev, ki je bila prvotno predvidena za 11. november. Novi rok je 26. december. Investicijsko podjetje Ark Invest je predlog za svoj ethereumov investicijski sklad predložilo 6. septembra, s čimer se je začelo šteti 45-dnevno obdobje za pregled, ki ga opravi regulator vrednostnih papirjev. Investicijska skupina VanEck, ki je prvo vlogo za takšen produkt vložila že leta 2021, je svojo vlogo obnovila na isti dan kot Ark Invest. Komisija je kot razlog za odložitev odločitve navedla, da potrebujejo več časa za pregled predlogov.