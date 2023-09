Policija je sprva sporočila, da je število žrtev neznano. Ob tem je pojasnila, da še vedno iščejo morebitne žrtve in ljudi, ki so se med streljanjem skrili v bolnišnici, poročajo tuje tiskovne agencije. Kasneje je na tiskovni konferenci navedla, da sta v streljanju umrli najmanj dve osebi, in sicer 39-letna ženska in 42-letni profesor na rotterdamski univerzi Erasmus. Med ranjenimi, katerih število je neznano, je tudi 14-letna hči ubite ženske, ki je v kritičnem stanju, poroča britanski BBC.

Streljanje se je začelo malo po 14. uri po lokalnem času - najprej v stanovanju na neznani lokaciji, kjer je napadalec ustrelil žensko in njeno hčerko. Zatem je napadalec, 32-letni študent univerze, odšel v medicinski center oziroma univerzitetno bolnišnico, kjer je ustrelil profesorja.

Napadalec je bil med napadom oblečen v maskirna oblačila in naj bi deloval sam. Policija, ki je sprva domnevala, da sta bila vpletena dva napadalca, ga je že prijela.

Rotterdam je sicer večkrat prizorišče strelskih incidentov, ki pa jih običajno pripisujejo obračunavanju med rivalskimi tolpami, ki se ukvarjajo s trgovino z drogami.