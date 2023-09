Kot so sporočili po seji, je posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šport v ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport kot primernega kandidata ocenila Petra Levića. Vlada pa je novega glavnega inšpektorja imenovala s 1. oktobrom za obdobje petih let, do 30. septembra 2028.

Inšpektorat za šport je organ, ki je bil ustanovljen ob reorganizaciji vlade in posledično organov v sestavi ministrstev. Opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje športa, so sporočili.

Vlada je izdala tudi odločbo o imenovanju Vesne Gutman na položaj glavne inšpektorice Inšpektorata RS za notranje zadeve v ministrstvu za notranje zadeve za mandatno dobo pet let, in sicer od 29. septembra do najdlje 28. septembra 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja. Vesna Gutman je do zdaj opravljala funkcijo vršilke dolžnosti glavne inšpektorice.

Po opravljenem posebnem javnem natečaju za položaj glavnega inšpektorja je posebna natečajna komisija izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidata in ugotovila, da je Vesna Gutman primerna kandidatka za ta položaj. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je nato vladi predlagal, da se Vesno Gutman imenuje na položaj glavne inšpektorice, so še sporočili po seji.