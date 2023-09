Ministrstvo za javno upravo je konec letošnjega marca objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju. Vrednost celotnega razpisa je približno 10,6 milijona evrov. V prvem krogu, ki se je iztekel 15. maja, je bilo za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij na razpolago okoli 6,9 milijona evrov sredstev. Javno odpiranje vlog so na ministrstvu izvedli 19. maja, med največjimi prejemniki sredstev pa je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru. Slednjega vodi Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija Sanja Ajanović Hovnik.

Na ministrstvu za javno upravo so danes pojasnili, da je ministrica kot predstojnica ministrstva zgolj podpisala razpisno dokumentacijo in na predlog strokovne komisije tudi nadaljnje spremembe dokumentacije. »Gre za običajen postopek, v primerih, ko ni razporejenih večina razpisanih sredstev, kot je to bilo pričakovano ob pripravi javnega razpisa. To je pa tudi vse, kar je imela ministrica opraviti z razpisom,« so zapisali.

Zapisali so še, da ministrica ni sodelovala v nobeni fazi odločanja ter tudi nikoli ni bila v poslovnem odnosu z IPES Maribor, niti podjetje Smart center, s katerim »ni v nobeni povezav«. »Ministrica ni bila seznanjena, da je na razpisu sodeloval tudi IPES, naj pa poudarimo, da sodelovanje te nevladne organizacije v nobenem primeru ni sporno,« so dodali.

»Z gospo Kajo Primorac zaradi delovnih obremenitev ter selitve omenjene v Maribor ministrica nima rednih stikov,« so zapisali. Kaja Primorac je sicer dolgoletna članica Inštituta za preučevanje enakosti spolov, gre za nevladno organizacijo s statusom v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških, ki ga ji je že pred leti podelilo ministrstvo za delo, družino, socialo in enake možnosti, so dodali.

Kljub prepričanju, da ministrica ni delovala v neskladju z zakonodajo in predpisi o integriteti in preprečevanju korupcije, pa je v zvezi s to zadevo 27. septembra Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosila za mnenje o morebitnem obstoju nasprotnih interesov, so dodali. Poudarili so še, da je v predmetnem javnem razpisu transparentnost zagotovljena tudi s konkretnimi cilji in nameni dodeljevanja sredstev, vnaprej predpisanimi pogoji in merili ocenjevanja ter izbora vlog.

Visoki stroški službene poti delegacije ministrstva v New York

Na ministrico pa sicer v teh dneh letijo tudi očitki o visokih stroških službene poti delegacije ministrstva v New York. Za udeležbo Sanje Ajanović Hovnik in štirih sodelavk ministrstva na julijskem forumu o trajnostnem razvoju je namreč država odštela nekaj več kot 33.000 evrov. Od tega so potovalni stroški znašali 13.412 evrov, stroški hotelskih nastanitev 16.589 evrov, stroški dnevnic udeleženk foruma pa 3000 evrov. Ministrica navedbe o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva zavrača in stroške ocenjuje kot razumne, v bran ji je stopil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Po današnji seji vlade sta to komentirali tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Fajonovaje dejala, da njene povprečne poti stanejo 2500 evrov, predvsem na račun nočnega letenja, ker s tem prihrani na hotelih. »Vsak mora zase pojasniti potne stroške, kot razumem jih je ministrica pojasnila,« je dejala Fajonova in dodala, da včasih visoki stroški nastanejo tudi zaradi neugodnih letalskih povezav Slovenije.

»Mislim, da so to neka napihovanja, smo sredi pogajanj s sindikati in seveda vsaka taka afera pride prav,« pa je dejala Dominika Švarc Pipan. Treba je sicer presoditi, ali je bilo takšno potovanje res smiselno in ali bi se bilo mogoče visokim stroškom izogniti. »Tudi ministri pa morajo imeti vendarle nekaj avtonomije, da sami presodijo, kdaj in koga bodo peljali s seboj,« je še dodala. Sama je na pravosodnem ministrstvu sicer takoj po poplavah izdala notranje navodilo, da zaposleni službene poti omejijo na tiste najbolj nujne, da zmanjšajo delegacije in da najdejo stroškovno ugodne načine potovanja.

Iz NSi pa so danes sporočili, da zaradi višine stroškov ministričine službene poti in informacij o visokih potnih stroških za najemanje zasebnih letal s strani predsednika vlade zahtevajo sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ.