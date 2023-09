S postavitvijo razstave želijo obiskovalcem približati igralsko umetnost z vso raznovrstnostjo preteklih igralskih udejanjanj in jim ponuditi individualno izkušnjo občutenja gledališke igre. Osrednji prostor, v katerega najprej vstopijo obiskovalke in obiskovalci, je improvizirana gledališka dvorana, iz katere se napotijo po drugih prostorih, v katere jih prek posnetka sprejmeta igralca Sara Dirnbek in Blaž Šef, ki jim predstavita posamična razstavna poglavja. Do vsebin lahko obiskovalci dostopajo prek tabličnih računalnikov, medtem ko je zgodovinski prelet predstavljen v obliki projekcije na osrednjem delu razstavnega prostora oziroma na odru gledališke dvorane.

Na razstavi so na ogled izbrani fotografski, zvočni in avdiovizualni posnetki, ki jih hranijo v zbirkah Slogija. Ob sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo ter s slovenskimi gledališkimi hišami in producenti pa pomemben prispevek k razstavi predstavlja tudi sodelovanje s Tonetom Stojkom, ki hrani bogat arhiv videoposnetkov predstav. V tako imenovanem zaodrju dvorane so v poglavju Razmisleki, spomini in anekdote predstavljeni odlomki iz različnih pogovorov z gledališkimi ustvarjalci.

Začetki sodelovanja Slogija z upravljalcem gradu Turjak segajo v leto 2020, ko je Slogi pod vodstvom tedanje direktorice Mojce Jan Zoran sklenil dogovor o partnerstvu z ljubiteljskim slikarjem Marjanom Platovškom, ki se je odločil, da se velikanom gledališke igre pokloni z izdelavo njihovih portretov. Stalno postavitev je razstava Platovškovih slik doživela prav na gradu Turjak in se sproti dopolnjuje.

Slogi ob razstavi avtorice in kustosinje Ane Perne pripravlja tudi javna vodstva. Prvo bo v soboto, 7. oktobra, ob 17. uri.