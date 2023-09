V Domžalah kmalu nov parkirni režim

Na podlagi odloka, ki so ga sprejeli domžalski svetnice in svetniki junija letos, in na podlagi sklepa županje bo občina Domžale do konca oktobra letos uvedla plačljivo parkiranje zgolj v posameznih ulicah in na parkiriščih v središču Domžal.