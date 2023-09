Po besedah Albina Kurtija je orožje, ki ga je kosovska policija zasegla po strelskem spopadu pri kraju Banjska na severu Kosova, v katerem so poleg policista umrli še trije napadalci, novo in je prišlo iz Srbije, poročajo tuje tiskovne agencije. »Za to bi bilo treba Srbijo kaznovati,« je kosovski premier dejal med današnjim govorom v parlamentu in ocenil, da bo v nasprotnem primeru Srbija zločin ponovila. Dodal je, da je Srbija napadalce tudi izurila.

Glede na seznam orožja, ki ga je objavil Kurti, je policija med drugim zasegla oklepno vozilo, ročne bombe, puške AK-47 in raketomete v skupni vrednosti več milijonov evrov. Kurti je ob tem od srbskih oblasti zahteval, da predajo osumljence za napad, da bi jim lahko sodili na Kosovu.

Napad na policijsko patruljo se je po navedbah kosovske policije zgodil v nedeljo nekaj pred 3. uro blizu Banjske, ko je policija prišla tja zaradi blokade na eni od cest blizu meje s Srbijo. Spopadi med policijo in oboroženimi skupinami - skupno naj bi bilo napad vpletenih okoli 30 ljudi - so se nato nadaljevali ves dan, v njih pa so umrli policist in trije napadalci. Kosovske oblasti so priprle šest domnevnih napadalcev, ki so osumljeni več kaznivih dejanj, vključno s terorizmom. Šest drugih naj bi se po spopadih zdravilo v bolnišnici v južni Srbiji.

Oblasti v Beogradu na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem so sicer vpletenost Srbije v incident večkrat zanikale, Priština pa trdi, da je Srbija napadalcem nudila logistično podporo.