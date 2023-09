Nesreča je bila posledica snežnega plazu, ki se je sprožil v Župančičevi grapi, ki vodi proti Mali Mojstrovki. Tam se je takrat zadrževala skupina sedmih pohodnikov. Šlo je za komercialno vodeno turo oziroma tečaj varne hoje pozimi. Pohodniki so bili na izstopu iz grape, ko naj bi se nad njimi podrla opast in jih zajela skupaj z novozapadlim snegom, je takrat poročala policija. Pet jih je plaz odnesel približno sto metrov nižje po terenu z naklonom okoli 50 stopinj. Pri tem so se hudo poškodovali 57, 56 in 41 let stari moški ter 54 in 33 let stari ženski. Pri reševanju je sodelovalo večje število gorskih reševalcev ter posadki policijskega in vojaškega helikopterja. Policija je takrat še sporočila, da stopnja nevarnosti snežnih plazov sicer ni bila velika, je bilo pa območje nevarno zaradi opasti in klož ter zaledenele podlage v sami strukturi snežne odeje.