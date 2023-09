Pravkar smo priča nastajanju osi držav izobčenk: tvorijo jo države, ki jih povezuje pripravljenost, da kršijo mednarodno pravo z začenjanjem vojn, razvojem jedrskega orožja in kršenjem sankcij. Na tem seznamu je tudi Iran, od katerega Rusija nabavlja drone kamikaze, s katerimi napada ukrajinska mesta in civiliste. Ampak bodimo si na jasnem: če pomagaš državi, kot je Severna Koreja, je to znak velike šibkosti. Kitajska in Indija morda javno ne obsojata ruske agresije, vendar je tudi ne odobravata in Putinu ne pomagata preveč pri njegovih vojnih prizadevanjih, razen da kupujeta ruske ogljikovodike. In ne glede na to, kolikšno podporo so sposobni Rusiji ponuditi Belorusija, Eritreja, Sirija ali Mali, Kremlju ne bodo mogli pomagati, da bi uresničil svoje cilje v okviru svoje »posebne vojaške operacije« v Ukrajini.

Toda te države izobčenke, ki jih poganja obup, bodo vseeno poglobile svoje sodelovanje, kar bo prineslo nova tveganja za regionalno stabilnost in globalno ureditev. Če bo Rusija na primer opremila Severno Korejo s tehnologijami, ki jih ta potrebuje za nadgradnjo svojih raketnih in jedrskih programov, bo imelo to posledice za varnost v Severovzhodni Aziji. Rusija in Severna Koreja morda nista uspešni pri uresničevanju svojih vesoljskih programov. Toda njuno kršenje sankcij in pravil tukaj na Zemlji ima nedvomno destabilizacijski učinek na mednarodno ureditev. x Večer/Project Syndicate