V industrijsko-poslovni coni Ljubno – Loka so namreč »terjali« povečan nasip in ga niso dobili (od države). Na tej lokaciji je občina Ljubno odprla pozidavo za industrijo, čeprav je ne bi smela. Država je kriva samo v toliko, ker občini tega ni preprečila. Pozidava je pomenila grožnjo za celotno dolino. KLS in ostali vlagatelji so točno vedeli, v kaj se spuščajo, zemljišča pa so bila vabljivo poceni. Župan se lahko še tako hvali, kako je zahteval to in ono, vse to so bili samo zahtevki za popravek županskih nesmislov. Onidan smo slišali, da bo silvestrska ženska skakalna turneja preskočila Ljubno, ker so bili glavni sponzorji poplavljeni. Se pravi, če ne bi pozidali Loke, ne bi bilo skokov na Ljubnem?

Pojdimo navzdol. Obrtno-stanovanjska cona Nazarje je katastrofo doživela že leta 1990, ko je bilo veliko še nedokončanih hiš, še ne vseljenih. Kasneje so se vršili komisijski pregledi novogradenj in prenekateri graditelj se je moral zagovarjati pri uradnikih, ker je na lastno iniciativo nivo pritličja nekoliko dvignil (žal premalo). Potem pa namesto da bi župan preprečil širjenje, so področje razglasili za industrijsko in vanjo pripeljali Gorenje MGA (danes BSH) in pozidali še zadnji košček, kjer se je voda še lahko umirjala. Razumem, da je bilo treba zagotoviti delovna mesta. Ampak če bi se občina vsaj malo angažirala pri denacionalizaciji gozdov RKC v denarnem nadomestilu namesto v naturi, bi rešili lesno industrijo in vsa delovna mesta v njej. BSH pa sedaj zahteva pomoč države. Ta pomoč prihaja prepozno, občine bi jo morale že davno terjati, kot odkup cerkvenih gozdov. Župani, ki so se zvrstili po »osamosvojitvi«, niso s prstom mignili za interes občanov. In Loke pri Mozirju? Pozidali so jih in župani so to dovolili, čeprav so vedeli, da so tam vedno bile poplave. Mozirski gaj so stalno obnavljali, ker niso razumeli vode, da rada ubira svoja pota. Pozidala se je v stanovanjsko in turistično območje, sedaj pa naj država plača?! Verjamem in prepričan sem, da je še veliko takih nesmislov. Te, ki so našteti, poznam.

Mitja Zupan, Ljubljana