Dokler je na trti, še nekako zdrži, a tudi ne preko svoje polne zrelosti. Grozdja imamo res veliko sort. Od debelih, res sočnih sort namiznega grozdja (ki nima nič skupnega z namiznim vinom), ki je dobro za žejo, do vzdržljivih in skromnih sort, ki jih morda nekateri kar malo prezirajo, ker so preveč »navadne« in iz njih ne moremo delati vina ali pa je to bolj vino po imenu kot kaj drugega. Razne izabele, šmarnice, kvintoni in podobno. Ki rodijo tudi v krajih, ki bi jim težko rekli vinorodni, jih pa ni treba škropiti proti boleznim. Zlobneži bi morda pripomnili, da se jih še bolezni izogibajo, ampak zreli grozdi so lahko čisto okusni.

Sam prisegam na grozdje, iz katerega se dela vino. Namreč, te sorte se mi zdijo najboljšega okusa, aromatične, sladke, skratka, ne bi se naveličal jesti takega grozdja. Zato tudi rad hodim na trgatve. Trgatev je že sama po sebi družabni dogodek, če pa zraven lahko še zobaš zrele jagode, ne vem, kaj bi si še želel … K trgatvi spada seveda tudi hrana, a meni bi povsem zadostovalo grozdje. Če že toliko govorijo o za zdravje koristnih snoveh v vinu, bi morale iste snovi biti tudi v grozdju. Pa še trezen ostaneš. Ampak ker sladkor redi, je tudi grozdje že deloma na seznamu nezaželene hrane. Tu pa je v prednosti vino, pri katerem sladkor pojedo kvasovke, nam pa prepustijo žlahtnejši preostanek, alkohol. Ali ta tudi redi, ne vem, učinkuje pa na razne druge človeške organe, na nekatere ne najbolj blagodejno in koristno. A kot pri drugih stvareh v našem življenju je stvar v zmernosti.

Zdi se mi, da imamo ljudje tu največjo težavo. Težko je biti zmeren pri stvareh, ki so nam zelo všeč, ki nam prijajo, ki nam pomagajo za nekaj časa pozabiti na tegobe. »Srce razjasni in oko.« No, tu je spoštovani pesnik malo brcnil v temo, pogled nam kvečjemu malo skali. Se pa sprašujem, ali je katera druga rastlina tako vplivala na naše življenje kot trta. Kar pomislite, kako se je spremenila pokrajina v vinorodnih deželah, koliko ljudi se ukvarja z vinogradništvom, kaj vse smo izumili in naredili samo za vinsko trto in vino. In ja, tudi klinike za odvajanje od alkohola, ampak tu imajo pa kar nekaj krivde tudi razne destilerije viskijev, konjakov in podobnih blagodejnih pijač.