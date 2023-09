Kot so poročali na novičarskem portalu javnega zavoda RTV, se je v soboto, 23. septembra, natanko ob 8.50 končalo rekordno namočeno poletje, ki je bilo hkrati nadpovprečno toplo, uradno pa se je začela jesen, saj je nastopilo jesensko enakonočje. Zakaj je jesen v naše življenje prišla z zamudo, ne 21. septembra, kot smo bili navajeni, je za Radio Slovenija razložil profesor na oddelku za geografijo na mariborski filozofski fakulteti Igor Žiberna. »Dvakrat na leto se zgodi, da se Sonce pri svoji navidezni poti po nebesni sferi znajde hkrati v ravnini nebesnega ekvatorja. To se zgodi enkrat v drugi polovici marca in enkrat v drugi polovici septembra. In takrat, ko se znajde Sonce točno na ravnini nebesnega ekvatorja, se začne bodisi pomlad bodisi jesen. Zaradi motenj pri gibanju Zemlje okoli Sonca se dogaja, da začetki letnih časov niso točno na isti datum ali na isto uro.« Kot je še razkril Žiberna, je bilo leto 2009 zadnje, ko se je pomlad začela 21. marca, čez 13.000 let, kar je nekaj več, kot je minilo od zadnje ledene dobe, pa se bodo začetki letnih časov povsem zamenjali, saj se bo poletje začelo decembra.

Ampak kaj nam mar, kaj bo čez šestnajst tisoč let, ko nas zagotovo ne bo več. Važno je živeti zdaj, in kot smo lahko prebirali zadnje dni, smo lahko veseli, da morda celo živimo v srečni državi. Predsednik vlade Robert Golob se je namreč po zapisanem na portalu topnews.si odzval na poročanje o službeni poti ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik v New York, kamor so jo spremljale štiri sodelavke in njen mož, stala pa je 33.000 evrov. »Res se mi zdi neverjetno, da je njena pot v New York stala manj kot 6000 evrov. K temu nimam česa dodati. Če je največji problem v državi pot ministrice v New York za 6000 evrov, potem živimo v srečni državi,« je izdihnil Golob, vendar na vprašanja o stroških službene poti treh sodelavk na ministrstvu, ki so se foruma udeleževale več dni, in ministričinega moža ni odgovarjal.

Matej je Luka

Zato pa je bil o pohajkovanju po tej svetovni metropoli bolj gostobeseden bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je bil minule dni prav tako v New Yorku. Kot je sporočil prijateljem in zainteresirani javnosti, se je redno udeleževal srečanj ob robu zasedanja generalne skupščine OZN. V Slovenskih novicah so denimo odkrili nekaj njegovih utrinkov v sliki in besedi, ki jih je razpečeval med svojo medmrežno združbo, in taisto so storili še sami. Tako smo na primer izvedeli, da »New York ponuja ful tekaških užitkov. V tem tednu sem dvakrat tekel v Centralnem parku in je bilo sončno lepo. Vendar odhajam domov brez teka okoli Downtowna, ob Vzhodni reki od 45. ulice dol in ob reki Hudson do 45. ulice gor. Ni bilo časa.« In da ga je navdušil sprejem na terasi 17-nadstropnega hotela Knickerbocker na vogalu Times Squara, ki menda ponuja čudovit razgled na velemesto. »Za silvestrski večer na tej terasi je treba odšteti nekaj tisočakov, ker se z nje najlepše spremljata odštevanje in spust slovite krogle, ki je na drugi fotki. Na prvi pa sva z didžejem, ki je zabaval goste. Vendar ni bilo tako razposajeno, kot izgleda. Kmalu smo se v pogovorih vrnili k resnim temam. Toda večer je bil kljub temu v mestu, ki nikoli ne spi, preprosto čaroben,« je zapisal Pahor in seveda k zapisanim stavčnim zvezam priložil kup fotografskega arhiva.

Malo se je spalo tudi na zabavi, ki jo je za šestdeseto obletnico rojstva praznoval neki povsem navaden državljan, čigar imena sploh nismo izvedeli. Smo pa lahko prebrali, da je zanj padla na kolena Saša Lendero. Kot so zabeležili v uvodu v spletnem časniku žurnal24.si, je Saša dokazala, da obstajajo tudi izjeme glede na eno njenih najbolj priljubljenih skladb Ne grem na kolena. Tokratno izjemo je naredila za gospoda, ki je praznoval 60 let in je njen velik oboževalec. »Očitno ni vedel, kaj ga čaka, saj je čepe na kolenih in s hrbtom obrnjen stran od Saše pričakal našo pevko, ki je vstopila v prostor in začela peti Ne grem na kolena. Slavljenec sprva sploh ni vedel, da pesem v živo poje Saša, šele ko je stopila predenj in tudi ona šla na kolena, je dojel, da mu poje Lenderova. Gospod je bil v takšnem šoku, da je za trenutek zmrznil, nato pa razširil roke in Saša ga je toplo objela,« je do potankosti opisan zgodovinski dogodek, ki bo nedvomno ostal zapisan v arhivih slovenske zabavne glasbe. Dolgo, zelo dolgo smo čakali tudi na odgovor, zakaj je koroški pevec in besedilopisec Matej Prikeržnik postal Luka Basi oziroma Luka Basi Prikeržnik,kot je že nekaj časa njegovo uradno ime zapisano ob EMŠO, in kaj sta na to rekla njegova starša. »Slovenija je tabu za številne stvari, ki so v tujini nekaj vsakdanjega. Sam na to gledam tako, da kartica, osebni dokument ne naredi človeka in da mi ni pomembno, kaj na njej piše. Razumem pa, da staršem to nekaj pomeni, zato tudi nisem odstranil družinskega priimka. Moram pa priznati, da me je bilo pred mamo tako strah, da je nisem niti poklical, ampak sem ji poslal zelo dolgo sporočilo. Moja mama je zelo verna oseba in je na srečo tudi Luka apostol in svetnik, tako da je bilo vse v redu. Kličeta pa me še vedno Matej. Mislim, da bo tako ostalo za vedno,« je razložil Matej oziroma Luka.

Raziskovanje radijskih postaj

Kot vse kaže, bodo za vedo ostali tudi prometni zastoji na slovenskih cestah. Ampak če so zastoji največji problem v državi, potem živimo v srečni državi, bi lahko celo kdo pomislil sodeč po izrečenem na spletnem mestu odkrito.si, koder je venček slovenskih slavnih osebnosti razglabljal na temo prometnih zamaškov. A kot smo izvedeli, naši znameniti sodržavljani nad svojo prometno usodo sploh ne bentijo. Eden takšnih, ki je vsakodnevni kolaps na cestah vzel za nekaj samoumevnega, je glasbenik, kot so ga predstavili svojemu bralnemu krožku, Ivan Hudnik. »Če le nisem vezan na uro, se sprijaznim s tem, čas si krajšam z raziskovanjem različnih radijskih postaj in glasbe, za kar sicer ponavadi ni časa, ali pa vadim petje ob raznih posnetkih oziroma se učim tekst za kakšno novo pesem. Seveda še kako prav pride telefon, ki mi poleg prometnih informacij ponudi tudi razne informacije o zadevah, ki bi jih rad naredil, na primer okoli doma ali v hiši, ali pa lahko pokličem prijatelje ali poslovne partnerje, skratka, lahko je tudi prometni zastoj za nekaj koristen,« pravi Hudnik.

Tudi Ana Tavčar, velezvezdnica zabavnih televizijskih programov javnega zavoda RTV Slovenija, prometni kaos izkorišča sebi v prid. »Zadnje čase imam rada zastoje! Da, prav ste slišali. Začnem si govoriti – namesto nervoze in pritoževanja in vsega, kar pride zraven – o, kako lepo, da me avto varno pelje; o, kako lepo, da imam izpit, da se lahko vozim, o, kako je lepa narava zunaj, o, kako fino, da gremo počasi, da lahko to naravo gledam, dam na glas glasbo, pojem, včasih delam dihalne vaje, ki mi jih doma ni uspelo narediti. Skratka, iz gneče sem si naredila neki prijeten dogodek,« je dejala Tavčarjeva.