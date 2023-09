»Ne, notranji nadzor Republike Avstrije je še vedno nesorazmeren ukrep. Pravzaprav je tudi nezakonit ukrep,« je minister odgovoril na vprašanje, kako gleda na navedbe Evropske komisije, da se je stanje v zvezi z avstrijskim nadzorom na meji s Slovenijo izboljšalo. Pri tem je spomnil na 15-kilometrske kolone pred karavanškim predorom, v katerih so poleti stali tudi avtomobili avstrijskih družin.

»Notranja kontrola v tem trenutku res ni potrebna," je dejal Poklukar. Število nezakonitih prehodov slovenske meje z Avstrijo je namreč zanemarljivo nizko. Avstrijski nadzor poleg tega po ministrovih besedah povzroča tudi veliko gospodarsko škodo. »Čudi me, da Evropska komisija, tudi gospa komisarka (Ylva Johansson), na ta ukrep ne gleda tako kot mi v Sloveniji,« je poudaril.

Nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko je Dunaj uvedel leta 2015 na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje, pri čemer se trenutno podaljšanje izteče sredi novembra. Po neuradnih informacijah ga bodo podaljšali še za pol leta.

V Bruslju so sicer ta teden navedli, da je glede nadzora na meji med Avstrijo prišlo do določenega izboljšanja. Pri tem so izpostavili tesnejše sodelovanje oblasti, pa tudi zmanjšanje števila sistematičnih pregledov.