»ChatGPT lahko zdaj brska po internetu in vam zagotavlja aktualne in verodostojne informacije, opremljene z neposrednimi povezavami do virov,« je v objavi na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisalo podjetje OpenAI in dodalo, da program ni več omejen na podatke pred septembrom 2021.

Ob tem so pojasnili, da bo najnovejša funkcija spletnim mestom omogočila nadzor nad tem, kako ChatGPT komunicira z njimi. OpenAI je sicer posodobitev za svoje plačljive naročnike uvedel že junija, vendar jo je začasno umaknil, potem ko je uporabnikom uspelo zaobiti tako imenovane plačilne zidove na spletnih vsebinah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najnovejša funkcija, imenovana Brskaj z Bingom (Browse with Bing), je za zdaj prav tako rezervirana za uporabnike, ki za storitve ChatGPT plačujejo. Vendar pa bo kmalu na voljo vsem, je podjetje še zapisalo na omrežju X.

Bing je ime spletnega brskalnika podjetja Microsoft, ki kot partner OpenAI sicer že ponuja klepetalnega robota Bing Chat. Ta je podoben pogovornemu robotu Bard podjetja Google, ki je v EU na voljo od julija letos.