Obsežno povečanje izdatkov za obrambo, načrtovano za prihodnje leto, je »absolutno potrebno«, je dejal Peskov. »Očitno je, da je takšno povečanje absolutno potrebno, ker smo v stanju hibridne vojne in nadaljujemo s posebno vojaško operacijo,« je poudaril.

Od začetka konflikta lani je Rusija kljub vztrajno visoki inflaciji in šibkejšemu rublju povečala proizvodnjo orožja in v svoj vojaški stroj vlila ogromna sredstva. Poraba za obrambo pa naj bi se prihodnje leto na medletni ravni povečala za več kot 68 odstotkov na skoraj 10,8 milijarde rubljev (približno 105 milijard evrov), kar skupaj znaša približno 6 odstotkov BDP.

Izdatki za obrambo naj bi leta 2024 znašali približno trikrat več kot stroški za izobraževanje, varstvo okolja in zdravstvo skupaj.

»Fokus gospodarske politike se s protikrizne agende seli k spodbujanju nacionalnih razvojnih ciljev,« so v dokumentu zapisali na ministrstvu za finance. Kot so dodali, to vključuje »krepitev obrambnih zmogljivosti države« in »integracijo« štirih ukrajinskih regij, ki si jih je lani priključila Rusija - Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje.

Kot poroča AFP, so načrti za povečanje porabe za obrambo posledica opozoril ruske centralne banke, da se bo gospodarska rast v drugi polovici leta 2023 upočasnila, inflacija pa bo nad ciljem štirih odstotkov.