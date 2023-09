Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so sicer tokrat ponavljali razpisni postopek za direktorje televizije, radia in digitalnih vsebin. Po neuradnih informacijah je razpisna komisija namreč ugotovila, da je več prijavljenih kandidatov v prvem razpisnem postopku oddalo nepopolne prijave.

Na razpis za direktorja televizije je takrat sicer prispelo šest prijav, za direktorja radia so prispele štiri, za direktorja za digitalne vsebine pa tri prijave. Na razpis za direktorja Radia Slovenija sta se med drugim prijavila zdajšnji v. d. direktorja Radia Slovenija Mirko Štular ter radijska novinarka in nekdanja urednica Darja Groznik. Televizijska novinarka in voditeljica Ksenija Horvat se je prijavila za mesto direktorice TVS, za direktorico digitalnih vsebin pa sta kandidirali aktualna v. d. vodje spletnega portala Multimedijskega centra (MMC) Kaja Jakopič in nekdanje direktorice TVS Natalije Gorščak. Njena prijava naj bi bila med vsemi prispelimi tudi edina popolna.

Ponovno prijavo na razpis sta za STA za zdaj potrdili Ksenija Horvat in Kaja Jakopič

Direktorja radia in televizije sicer iščejo po tistem, ko je prejšnjima mandat prenehal z uveljavitvijo novele zakona o RTVS, ki je predvidela spremenjen način upravljanja zavoda. Novela je na novo predvidela tudi imenovanje direktorja digitalnih vsebin.

Iz Aktiva novinarjev Radia Slovenija, Aktiva novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija in Aktiva MMC pa so v sredo na kandidate in kandidatke za direktorska mesta na televiziji, radiu in digitalni vsebin naslovili poziv, naj v luči transparentnosti in večjega zaupanja javnosti v njihovo prihodnje delo javno objavijo svoje kandidature oziroma programe in vizije delovanja na mestih, za katera so se prijavili. »Če gradimo boljšo, drugačno in sodobno radiotelevizijo, moramo spodbujati k čim večji transparentnosti postopkov na javnem zavodu RTVS, še posebej na položajih, ki so tako pomembni za izvajanje programskih vsebin,« so zapisali v pozivu.

K objavi programov kandidatov za direktorska mesta so sicer sprva pozvali tudi upravo RTVS, a so iz slednje odgovorili, da te pravice nimajo oziroma, da mora to dovoliti vsak kandidat posebej.