Ženske so bile in so še vedno članice in voditeljice nenasilnih bojev in uporov. »Da bi preizprašale splošno razširjene občutke, domneve in pozitivne stereotipe o bolj vključujoči, nenasilni ali vsaj manj nasilni 'naravi' bojev, v katerih sodelujejo ali prevladujejo ženske, smo si vprašanje vseprisotnega upora žensk in spolno nekonformnih oseb izbrale za delovno temo 29. izvedbe Mesta žensk,« je festivalska ekipa zapisala na spletni strani Mesta žensk.

Pod skupnim naslovom Arheologija upora: Popravek za prihodnost so združeni skupinska razstava Arheologija upora v Galeriji Škuc, samostojna razstava Zuzanne Hertzberg v Mali galeriji, spremljajoča performansa Amande Gutierrez in Alicie Grullon kot tudi diskurzivni dogodki in delavnice. Predstavljajo odprt repozitorij arhiva uporov, v ospredje prinašajo zgodbe in glasove zatiranih pripovedi, ki so jih zbirale umetnice, kulturne delavke in raziskovalke.

Iz uprizoritvenega dela programa je Iva Kovač na današnji novinarski konferenci izpostavila sklop predstav, povezanih s temo žensk v gledališču - predstavo this is my truth, tell me yours Jasne Jasne Žmak, ki bo na festivalu doživela slovensko premiero, in predstavo Svet brez žensk Olge Dimitrijević in Maje Pelević, ki se obe ukvarjata z enakostjo spolov v kulturi. V sodelovanju z Masko in Slovenskim mladinskim gledališčem bodo na festivalu prvič predstavili celoten sklop petih predavanj - performansov Spolna vzgoja, ki z različnih zornih kotov in skozi raznolike uprizoritvene prakse osvetljujejo pravico do seksualnega užitka.

V produkciji Mesta žensk je nastala predstava Na tleh Alenke Marinič in Maje Dekleva Lapajne. »Je zemeljska koncertna predstava, ki na oseben in humoren način predeluje teme prekarstva, feminizma, dela, materinstva in bivanja v času poznega kapitalizma,« piše na spletni strani Mesta žensk.

Filmi v filmskem programu po besedah Sare Šabec povezujejo temo osebnega in političnega ter predvsem prikazujejo osebne boje posameznic za samoodločanje, avtonomijo in dostojanstvo. V njem bodo med drugim prikazali Ena poje, druga ne režiserke Agnes Varda, sledila bo okrogla miza z naslovom Pravica do izbire: osebno je politično. Šabec je napovedala še dve slovenski premieri: filma Telo Petre Seliškar in Obzornika 242-Sunčane proge Nike Autor.

Glasbeni program je predstavila selektorica Brigita Gračner. Kot je povedala, se v Ljubljano vrača srbska raperka Sajsi MC, ki je na festivalu nastopila že leta 2008. Glasbenica, znana po feminističnih besedilih, naslavlja pa tudi druge socialno - politične teme, je izdala nov album, kar je bila priložnost, da so jo ponovno povabili. Na koncertu v Klubu Gromka bodo nastopili domače Ingver in Gverilke, The Klittens iz Amsterdama in v Berlinu živeča umetnica in performerka Krista Papista.

Zbornik Refleksije, ki predstavlja vpogled v prakse in ustvarjanje društva Mesto žensk in ki je po besedah urednice vsebin Mesta žensk Ane Lorger od leta 2017 izhajal enkrat letno v fizični obliki, dostopen pa je bil tudi na spletni strani, se z letošnjim letom v celoti seli na splet. Vsebine so dostopne v slovenskem in angleškem jeziku, splet pa jim omogoča, da besedo lahko kombinirajo tudi z videom.

Festivalski dogodki letošnjega Mesta žensk bodo potekali na 12 lokacijah po Ljubljani.