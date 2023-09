»Veleposlanik Andrej Benedejčič še ni zasedel položaja vodje stalnega predstavništva Slovenije pri zvezi Nato v Bruslju. Pričakuje se, da ga bo kmalu, takoj, ko zaključi s še odprtimi obveznostmi v kabinetu predsednika vlade,« so pojasnili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Med obveznostmi so navedli vnaprej dogovorjeno udeležbo na srečanju zavezniških svetovalcev za nacionalno varnost v drugi polovici oktobra, v vlogi državnega sekretarja za nacionalno in mednarodno varnost pa se bo s pristojnim ministrom udeležil tudi zasedanja obrambnih ministrov Nata sredi oktobra. Zatrdili so še, da je v rednem stiku s predstavništvom.

Benedejčič bo na položaju nasledil dosedanjega veleposlanika Erika Kopača. Do nastopa Benedejčičevega mandata je po navedbah MZEZ v Bruslju začasni odpravnik poslov namestnik vodje stalnega predstavništva pri Natu Tadej Furlan.

Ukaz predsednice republike Nataše Pirc Musar o imenovanju Benedejčiča je bil v uradnem listu objavljen 19. julija, običajno pa do menjav na čelu veleposlaništev pride konec avgusta oziroma v začetku septembra.

Benedejčič je funkcijo veleposlanika pri Natu opravljal že med letoma 2011 in 2015. V dolgoletni diplomatski karieri pa je bil med drugim med letoma 2005 in 2008 veleposlanik v Moskvi.