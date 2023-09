Tajvan predstavil prvo doma zgrajeno podmornico

Tajvan je danes v okviru leta 2016 začetega programa predstavil prvo doma zgrajeno podmornico, ki naj bi postala operativna do leta 2025. Gre za še enega od ukrepov otoka za okrepitev obrambe proti Kitajski, ki Tajvan dojema kot del svojega ozemlja in je v zadnjem letu stopnjevala svoj vojaški in politični pritisk.