Kot je povedal Grande-Marlaska, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, je bil v zadnjih urah narejen velik napredek v pogajanjih o t. i. krizni uredbi, katere namen je vzpostaviti evropski odziv v primeru masovnega pritiska migrantov na eno od držav članic. Med drugim bi lahko ta članica podaljšala časovno obdobje pridržanja migrantov na zunanji meji ter pospešila in poenostavila postopke.

Španski minister je dodal, da so skoraj dosegli ravnovesje med zahtevami posameznih držav članic in da so zelo blizu dogovoru. Izrazil je upanje, da bo dosežen čim prej. Pri tem je zagotovil, da bo vsakršen dogovor upošteval vrednote in načela, ki so temelj EU.

Tudi podpredsednik Evropske komisije, pristojen za spodbujanje evropskega načina življenja, Margaritis Schinas je poudaril, da je dogovor blizu in izrazil optimizem, da ga bodo članice dosegle še danes.

»Napredek je zelo spodbuden in upamo, da bodo ministri danes dosegli soglasje o enem najpomembnejših preostalih delov celovite reforme,« je dejal.

Ob tem je pozdravil pozitivne signale iz Berlina, ki je po poročanju nemških medijev v sredo zvečer zagotovil, da ne bo več blokiral sprejetja uredbe.

Nemška notranja ministrica Faeser je ob prihodu na današnje zasedanje dejala, da je bil ponoči dosežen napredek in izrazila prepričanje, da bo na koncu dober rezultat. Za Nemčijo je pomembno, da članica, ki se bo znašla v kriznih razmerah, ne bo mogla kar preprosto znižati standardov.

Splošni pristop o uredbi, ki ga morajo članice potrditi s kvalificirano večino, bo podlaga za pogajanja z Evropskim parlamentom. Ta je zaradi nesoglasij med članicami glede krizne uredbe prekinil pogajanja o dveh drugih predlogih iz pakta o migracijah in azilu. Če bodo torej danes ali v prihodnjih dneh članice dosegle dogovor, bi to lahko privedlo tudi do nadaljevanja pogajanj o celotnem paktu.