Slovaki imajo v zadnjem letu številne skrbi, od ene najvišjih stopenj inflacije v Evropski uniji do izropanega zdravstvenega sistema in migracij. Zunanje opazovalce pa zanima predvsem eno, ali se bo Slovaška po volitvah obrnila proti Rusiji, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na ankete je namreč v vodstvu socialdemokratska stranka Smer-SSD nekdanjega premierja Roberta Fica, čigar zmage bi bili veseli predvsem v Kremlju. Fico, ki je bil na čelu vlade od med letoma 2006 in 2010 ter med letoma 2012 in 2018, namreč napoveduje preobrat v zunanji politiki, predvsem glede Ukrajine.

Stranka je v zadnjem času vodila kampanjo z močnim proruskim in protiameriškim sporočilom. Fico je v preteklosti že zagovarjal podobna stališča kot Rusija, namreč da sta za vojno v Ukrajini kriva Zahod in Kijev, slednji zaradi svojih "nacističnih dejanj" proti Rusom na vzhodu države. Prepričan je tudi, da vse orožje, ki ga je Zahod poslal v Ukrajino, ne bo spremenilo izida vojne, zato namerava ustaviti vse nadaljnje dobave.

Podobno stališče imajo številni Slovaki. Glede na javnomnenjsko raziskavo bratislavskega think-tanka Globsec je 51 odstotkov Slovakov mnenja, da sta Zahod ali Ukrajina odgovorna za vojno. Čeprav je Slovaška lani februarja odprla svoje meje za ukrajinske begunce, pa je v državi še vedno močno prisotna naklonjenost Rusom kot bratskemu slovanskemu narodu. Prav Rdeča armada je namreč osvobodila Slovaško izpod nacistov v drugi svetovni vojni.

Ta sentiment s pridom izkoriščajo proruski medijski kanali. »Slovaška ima največje število proruskih medijev in strani na družbenem omrežju Facebook v EU. Vlada trdi, da rusko veleposlaništvo na svoji spletni strani na Facebooku ustvarja več dezinformacij kot ruska veleposlaništva v Londonu, Parizu in Berlinu skupaj,« je za portal Geopolitical Intelligence Services opozoril dolgoletni ameriški diplomat Matt Boyse.

Tudi v Bruslju so posvarili pred prorusko propagando pred volitvami na Slovaškem. Evropska komisija in slovaška vlada sta celo organizirali srečanja s predstavniki družbenih omrežij Facebook in TikTok, na katerih so jih pozvali k ukrepanju proti ruskim dezinformacijam, poroča bruseljski portal Politico.

Nekdanji premier ima močno željo po politični rehabilitaciji, potem ko je bil leta 2018 že praktično odpisan. Takrat je Slovaško pretresel umor preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke. Sum, da je za umorom stala Ficova vlada, se je sicer kasneje izkazal za lažnega, je pa umor razkril široko mrežo korupcije, v katero so bili vpleteni sodniki, tožilci in tudi uradniki, ki jih je imenovala vlada pod vodstvom Smer-SSD.

Prav afere, v katere je bil vpletena Smer-SSD, so omogočile, da je na Slovaškem leta 2020 zavladala konservativno-populistično-liberalna koalicija štirih strank. Sprva je bil premier takratni zmagovalec Igor Matovič, po aferi glede nakupa ruskega cepiva proti covidu pa ga je nasledil Eduard Heger.

Koalicijo je pretreslo več sporov, nakar je predsednica države Zuzana Čaputova spomladi imenovala tehnično vlado pod vodstvom Ludovita Odorja. Od sporov načetim strankam koalicije se na prihajajočih volitvah obeta, da bodo ostale zunaj parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na drugi strani bi lahko prvič na volitvah dovolj podpore za vstop v parlament zbrala liberalna stranka Progresivna Slovaška (PS), ki ima sicer trenutno po prestopu enega poslanca. Verjetno pa ji ne bo uspel le preboj v parlament, temveč utegne biti največja konkurenca Ficu, njen vodja Michal Šimečka pa bi lahko poskusil oblikovati vlado.

A lahko se zgodi, da bo zmaga PS pirova, saj bi se lahko zaradi podpore novincu preveč razgubili glasovi njenim verjetnim koalicijskih partnericam, ki bi ostale pred pragom parlamenta. Tudi nekdanji predsednik Slovaške Andrej Kiska posvaril volivce, naj ne stavijo samo na enega konja. S tem je želel opozoriti, da bodo podporo potrebovali tudi morebitni koalicijski partnerji PS, poroča portal Slovak Spectator.

Šimečka, ki je trenutno podpredsednik Evropskega parlamenta, ima sicer dobre možnosti, da s svojimi 39-leti postane najmlajši slovaški premier. Volivce prepričuje predvsem z napovedjo generacijske spremembe.

"Fico in njegovi skrajni partnerji želijo poslati Slovaško v preteklost, ko so državo obvladovale strukture oligarhov," je bil za portal Balkan Insight kritičen Šimečka. Druga možnost je po njegovih besedah Slovaška, kjer bodo izvedli reforme šolstva, zdravstva, država pa bo ponosna članica EU in Nata.

Glede na ankete bodo sicer v parlament brez večjih težav prišle štiri stranke, poleg Smer-SD in PS še socialdemokrati Glas-SD in skrajno desna Republika. Še skoraj desetim strankam pa ankete napovedujejo do sedem odstotkov podpore,. Prag za vstop v parlament je sicer petodstoten.