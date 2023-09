Potem ko je mednarodna skupnost nedeljski napad obsodila kot teroristično dejanje, je Vučić v sredo zvečer v pogovoru za srbsko nacionalno televizijo RTS poudaril, da napadalci zanj niso teroristi. »Zame kot predsednika Srbije ti ljudje nikoli ne bodo teroristi. To so družinski ljudje, očetje,« je poudaril.

Za uboj kosovskega policista po njegovih besedah ni opravičila, a je šlo za nenačrtovano dejanje, ker je bil policist ranjen z eksplozivom, s katerim so bile postavljene barikade. »To ne zmanjšuje teže dejanja, vendar pa pojasnjuje njegovo naravo in namen,« je dejal.

Po navedbah kosovskih oblasti je bilo v nedeljski napad na policijo in spopade, ki so sledili, vpletenih okoli 30 ljudi, med njimi tudi podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste Milan Radoičić.

Vučić je v pogovoru za RTS dejal, da ne ve točno, koliko Srbov je bilo vpletenih v napad, ter pojasnil, da je Radoičić v Srbiji. »On se bo odzval pozivu srbskih organov. Ni ranjen in se ima za borca za svobodo, a obstajajo vprašanja, na katera bo moral odgovoriti,« je poudaril.

»Situacija vre. Ti ljudje so mučeniki in svetniki za vse ljudi na severu,« je še dejal Vučić. Srbe je ob tem pozval, naj na miren način poskušajo priti do tega, kar jim pripada, mednarodno skupnost pa, naj ne pritiska ne Beograd. »Oni vedo, kdo je kriv za vse to,« je dodal.

Vučić je sicer že v nedeljo zanikal vpletenost Srbije v nedeljske napade na kosovsko policijo, medtem ko Priština obtožuje Beograd logistične podpore pri napadih in vztraja, da mora v celoti odgovarjati zanje.