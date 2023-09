V izjavi za javnost so spomnili, da je svet delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v minulem letu že večkrat, nazadnje na seji 13. septembra obravnaval poročilo o nevzdržnih kadrovskih in produkcijskih razmerah v informativnem programu Televizije Slovenija (TVS), in sicer na podlagi obširne pritožbe aktiva novinarjev. V takratni razpravi je svet delavcev pogrešal odziv odgovorne urednice informativnega programa prvega programa TVS Jadranke Rebernik. Na podlagi pritožb je vse pristojne pozval k preučitvi razmer in ukrepanju.

Svet delavcev je bil iz sporočila za javnost RTVS 19. septembra seznanjen, da je odgovorna urednica odstopila in da je bila do imenovanja novega odgovornega urednika za začasno vodenje uredništva imenovana vršilka dolžnosti Polona Fijavž.

»V zvezi z razmerami v informativnem programu po tej spremembi svet delavcev ni prejel nobene pritožbe ali opozorila zaposlenih o morebitnih nepravilnostih, prav tako nima informacij o prerazporeditvah posameznih novinarjev na nove delovne naloge, ki ne bi bile v skladu s pogodbami,« so pojasnili.

Iz medijskih objav je po navedbah sveta delavcev razbrati, da se posamezniki počutijo šikanirane in pod pritiskom. Ob tem se pojavljajo docela neresnične navedbe celo o odpuščanju, ki pa so jih pristojni že javno zanikali, so dodali.

Svet delavcev obsoja javno objavo fotografij o osebni zdravstveni stiski ene od zaposlenih na njenem delovnem mestu ter podpihovanje razprav, ki medijsko objavo zlorabljajo za prikazovanje domnevno alarmantnega stanja v televizijskem informativnem programu.

Svet delavcev kot vedno od vodstva informativnega programa TVS pričakuje, da mu bo poročalo o vseh bistvenih spremembah v uredništvu, ki bi lahko pomenile odstopanje od kadrovskih in produkcijskih načrtov. Ne glede na to, da so navedbe o odpuščanjih neresnične, svet delavcev od uprave RTVS pričakuje jasne odgovore, ali je bila kateremu od zaposlenih spremenjena ali prekinjena pogodba o zaposlitvi ter na kakšni podlagi in posebej, ali je kateri od zaposlenih prejel neutemeljeno povečano delovno obremenitev, ki bi lahko vplivala na zdravje zaposlenih.

Svet delavcev vse vpletene v objave in sodelujoče v razpravah poziva, da se pri izrekanju mnenj in komentiranju izogibajo pavšalnemu obsojanju ter se držijo dejstev, je v izjavi zapisal predsednik sveta delavcev Robert Pajek.

V zadnjih dneh sicer v javnosti odmevajo menjave na uredniških in voditeljskih mestih informativnega programa prvega programa RTVS, pri čemer se vrstijo tudi očitki opozicijskih SDS in NSi o posegih v novinarsko avtonomijo in kadrovskih cunamijih. Vodstvo RTVS je v sredo znova poudarilo, da odpuščanj ni bilo, menjave na uredniških mestih pa so sledile odstopu odgovorne urednice Rebernik, saj je mandat s tem potekel tudi ostalim urednikom.