Slovenski zvezdnik je marca izpustil pet tekem v severnoameriški ligi NBA zaradi, kot pravijo, nategnjene stegenske mišice.

Med nedavno končanim svetovnim prvenstvom, kjer je Slovenijo v četrtfinalu izločila Kanada, je Dončić dejal, da gre za staro poškodbo, ki se je razplamtela.

V sredo niti 24-letni igralec niti trener Dallasa Jason Kidd nista bila videti preveč zaskrbljena, čeprav je do začetka rednega dela sezone NBA manj kot mesec dni, poročajo ameriški mediji, med njimi ESPN.

»Verjetno ni 100-odstoten,« je dejal Kidd: »Kadarkoli igraš, je težko biti 100-odstoten. Mislim pa, da je Luka videti odlično. Njegov prvi dan je bil odličen. In zato je naš cilj, da ga okrepimo in ga spravimo blizu 100 odstotkov še pred prvo tekmo.«

Kidd je dejal, da pričakuje, da se bo Dončić, ki bo vstopil v svojo šesto sezono lige NBA, lahko udeležil dveh treningov na dan v četrtek in petek.

Medtem pa je Dončić dejal tudi, da pričakuje to sezono boljšo kemijo z zvezdniškim soigralcem, Kyriejem Irvingom. »Mislim, da bo zagotovo bolje,« je dejal Dončić: »Lani je Kyrie prišel sredi sezone in nismo imeli veliko časa za uigravanje. Šli smo naravnost na igranje tekem. Za kemijo je potreben čas, še posebej na igrišču, zato nismo imeli na voljo celotnih priprav. Zato mislim, da bo veliko bolje.«

V soboto in nedeljo bodo imeli Mavericks posamezne treninge, nato pa bodo odpotovali na 12-dnevno potovanje v Abu Dabi, kjer bodo v četrtek in soboto igrali pripravljalne tekme proti Minnesoti, in v Španijo, kjer bodo igrali z Dončićevim nekdanjim evroligaškim moštvom Real Madridom.

»Naš urnik je nekoliko drugačen od običajne predsezone,« je dejal Kidd: »Odsotni bomo 12 dni. Zato bomo poskušali pridobiti čim več treninga, preden odidemo v nedeljo na pot.«