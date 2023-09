Ljudska skupščina, ki potrjuje odločitve vladajoče komunistične partije, se je sestajala v torek in sredo. Na njej je severnokorejski voditelj Kim Jong-un sporočil, da so »politiko gradnje jedrske moči« vpisali v ustavo države. Jedrsko orožje po njegovih besedah potrebujejo za kljubovanje eksistenčni grožnji, ki da jo zanje predstavljajo ZDA in njene zaveznice.

Kot je očital Washingtonu, je ta z obnovo »obsežnih skupnih jedrskih vaj z jasno agresivno naravo in trajno namestitvijo strateškega jedrskega orožja v bližino Korejskega polotoka« še okrepil svojo jedrsko grožnjo Severni Koreji. Za trenutno najhujšo grožnjo je označil nedavno okrepljeno varnostno sodelovanje ZDA, Južne Koreje in Japonske.

Posledično namerava Severna Koreja pospešiti posodabljanje in okrepitev proizvodnje jedrskega orožja, je še napovedal.

Severna Koreja je kljub mednarodnim sankcijam glede njenega jedrskega programa in svarilom ZDA, Južne Koreje in njunih zaveznic letos izvedla rekordno število raketnih poizkusov. Diplomatska prizadevanja, da bi Pjongjang prepričali, naj se odpove jedrskemu orožju, so propadla.

Vpis jedrskega statusa v ustavo sledi Kimovi lanskoletni izjavi, da je Severna Koreja »nepovratno« jedrska sila, in po mnenju analitikov le še slabi možnosti, da bi vodstvo države prepričali, naj se odpove tovrstnemu orožju.