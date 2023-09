Donald Trump ter njegova sinova Eric in Donald mlajši so več kot deset let izvajali prevare s podcenjevanjem svojih nepremičnim pri davčnih napovedih ter z njihovim precenjevanjem pri najemanju kreditov, ko so napihnili vrednost tudi za 2,2 milijarde dolarjev, je presodil sodnik v zvezni državi New York Arthur Engoron. Ukazal je odvzetje dovoljenj za poslovanje vpletenim Trumpovim podjetjem in nadaljevanje neodvisnega zunanjega nadzora njegovega krovnega podjetja Trump Organization.

Sodnik je tako dal prav državni tožilki New Yorka Letitii James, ki zaradi očitanih poslovnih prevar vodi civilni primer proti Trumpu, kar pomeni, da se ta ne more končati z zaporno kaznijo, lahko pa se s plačilom kazni in drugimi sankcijami.

O domišljijskem svetu

Sodnik je zavrnil argumente Trumpovih odvetnikov, da z napačnimi navedbami vrednosti posesti Mar-a-Lago na Floridi, stanovanja v stolpnici na Peti aveniji v New Yorku in drugih ni naredil nobene javne škode ter da sodišče zato tudi ni pristojno za primer. Trdili so tudi, da gre za redno prakso pri zapletenih poslovnih transakcijah. Sodnik je bil zelo kritičen do Trumpovih odvetnikov in jih je celo finančno kaznoval zaradi njihovega ravnanja – ponavljanja že večkrat zavrnjenih argumentov. »V njihovem svetu so stanovanja z nadzirano najemnino vredna enako kot z na trgu prosto oblikovano najemnino, zemljišča z omejeno rabo so vredna enako kot z neomejeno, omejitve lahko izpuhtijo v zrak … To je domišljijski svet, ne resnični,« je dejal.

Trumpovi odvetniki trdijo, da je sodnik povsem zanemaril, da je Trump Organization »poslovna zgodba o uspehu«, ter napovedali pritožbo.

Sodnikova odločitev se nanaša na del očitkov Trumpu, ki jih je proti njemu v civilnem primeru sprožila tožilka Jamesova. Ta sodna obravnava, ki bo potekala brez porote, se bo predvidoma začela prihodnji teden.

Trump, ki ga čakajo tudi štiri sojenja za očitana mu kazniva dejanja, povezana z odtujitvijo zaupnih dokumentov, poneverbo dokumentov pri plačilu za molk o razmerju ter poskusi spremembe volilnih izidov na zvezni ravni in v Georgii, trdi, da so vsi postopki proti njemu politično motivirani. V anketah ostaja velik favorit za osvojitev predsedniške nominacije republikanske stranke.