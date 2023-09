Medtem ko je nova sezona v evropski klubski košarki pred vrati, bodo v ligi NBA šele dobro zavihali rokave. S tekmami rednega dela bodo namreč moštva začela 24. oktobra, zato je prišel čas za priprave in kmalu tudi pripravljalne obračune. Slovenija ima zaenkrat v najmočnejši košarkarski ligi na svetu dva predstavnika. Medtem ko bo Luka Dončić znova gonilna sila Dallasa, bo Denverjev Vlatko Čančar sezono zaradi strganih križnih vezi v kolenu izpustil, bržkone pa ne bo nared niti za kvalifikacijske tekme za olimpijske igre, ki bodo na začetku julija. Še vedno je negotov status Gorana Dragića, ki čaka na razplet dogodkov pri Miamiju.

Dončić prvi z 80 milijoni dolarjev na leto?

Pestro pripravljalno obdobje čaka Dallas z Luko Dončićem. 5. in 7. oktobra bo namreč moštvo iz Teksasa igralo tekmi z Minnesoto v Abu Dabiju, nato pa slovenskega reprezentanta čaka emotiven povratek v Madrid, kjer se bo 10. oktobra pomeril proti Realu, ki ga je izstrelil med svetovne zvezde. Pri Dallasu skrbno načrtujejo sezono 24-letnega Ljubljančana, saj je z izjavami na svetovnem prvenstvu sprožil alarm. Ni namreč skrivnost, da ga že dalj časa mučijo bolečine v levi stegenski mišici, ki kar ne izginejo. »Težave imam z levo nogo, to ni skrivnost. Bomo videli, kako bo s sezono v ligi NBA,« je dejal Luka Dončić pred zadnjo tekmo v Manili proti Italiji. Trener Dallasa Jason Kidd računa, da mu bo skozi sezono zmanjšal minutažo in ga tako ohranil svežega za morebitne tekme v končnici. »Upam, da bo njegova sezona uspešna in da ne bo imel zdravstvenih težav. Športniki tekom karier niso vedno stoodstotno zdravi. Lahko so 99 ali 95, pa še vedno navdušujejo. V bistvu sem kar prepričan, da je redko kdo kdaj stoodstotno brez bolečin. Ko gledam igralce v ekipi, upam, da mu ne bo treba igrati po 40 minut ali več na tekmo. Generalni direktor Nico Harrison je naredil poleti izjemen posel in razširil rotacijo. Jasno pa je, da bosta Luka in Kyrie Irving naši glavni orožji.«

Obdobje med svetovnim prvenstvom in začetkom priprav z Dallasom je sicer Dončić izkoristil za počitek in obiskovanje nekaterih dogodkov. Medtem ko se na Bledu, kjer so predstavili njegove superge v barvah slovenskega turističnega kraja, ni pojavil, pa je obiskal dirko dirkaške serije Nascar v Teksasu. Dirkač Tyler Reddick je namreč nastopil s prav posebej polepljenim dirkalnikom. Član ekipe 23XI Racing je Toyoto obarval v belo-zeleno kombinacijo Dončićevih košarkarskih čevljev Air Jordan Luka 2. »Izjemen avto. Ljubim avtomobile. Morda ga bom v prihodnosti kupil,« je z nasmeškom na ustih dejala Dallasova številka 77. Ob zneskih, ki jih služi, to ne bo težko. Ameriški športni medij ESPN predvideva, da bo Dončić prvi igralec v ligi NBA, ki bo podpisal pogodbo za 80 milijonov dolarjev na leto, kar je skoraj milijon na tekmo v rednem delu. To bi se utegnilo zgoditi že leta 2025, ko bo lahko podaljšal sodelovanje z Dallasom.

Dragić čaka na Lillarda

V ligi NBA se medtem še naprej vse vrti okoli odhoda Damiana Lillarda iz Portlanda. Prav zaradi tega je že nekaj časa na čakanju podpis pogodbe Gorana Dragića z Miamijem, ki naj bi bila le še formalnost. A pri Vročici želijo najprej videti, kako se bo razpletla saga z Lillardom, nato pa dopolnjevati moštvo. Po zadnjih informacijah se prestop ameriškega zvezdnika na Florido oddaljuje, saj pri Miamiju v zameno niso pripravljeni ponudi neracionalnih stvari. Predsednik kluba Pat Riley naj bi bil prepričan, da lahko klub z istimi igralci ponovi lansko sezono, ko so klonili šele v velikem finalu proti Denverju. Zato ni pripravljen početi neumnosti in postaviti pod vprašaj prihodnosti moštva. Ali so to samo taktične poteze ali kaj drugega, bo jasno kmalu. Lillard je namreč večkrat izjavil, da bi rad priprave začel v novem klubu, kar pomeni, da bo moralo do prestopa priti v kratkem. Njegova želja je odhod v Miami, česar ni skrival nikoli, a se je zaradi zapletov v pogajanjih med kluboma zdaj v igro vključilo še veliko drugih moštev, ki so pripravljena ponuditi boljše pogoje.