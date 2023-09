Čeprav smo imeli vtis, da je to opravičilo namenjeno ravno Hrvatom, da jih ja ne bi preveč razjezili, pa so slednji slovensko odločitev pričakovali, oziroma kot je dejal predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković, »je bila odločitev Slovenije pričakovana«, ter izrazil prepričanje, da »ne gre za znak nezaupanja do Hrvaške«.

Skratka, mi Slovenci hrvaške meje poslej ne nadzorujemo, ampak jo »izravnavamo«; zato Hrvati tudi niso jezni, ker so se skozi novejšo zgodovino, vsaj zadnjih trideset let, že temeljito izmojstrili v tem, kako »izravnati« slovenske mehke ukrepe, uperjene proti njim. V tem jim res ne sežemo do kolen.