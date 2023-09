Boštjan Gorenc: Huda risinja (Miš)

Komik, prevajalec in pisatelj Boštjan Gorenc je v središče svojega najnovejšega dela postavil rise. Dva mlada risa, Tisa Čopkouha in Bor Ostrokremplji, se iz domačega brloga odpravita v svet v iskanju lastnega prostora pod soncem, njune dogodivščine pa mladim bralcem predstavijo življenjske navade risov, interakcije z ljudmi in človeška prizadevanja za ponovno naselitev risa v naših krajih. Pri delu, ki ga je ilustriral Jaka Vukotič, so sodelovali tudi strokovnjaki s področja preučevanja risov.

Alma M. Karlin: Zmaji in duhovi: Novele iz Kitajske, Indonezije in z Južnega morja (Sanje)

Ko se je novembra 1919 na celjski železniški postaji na vlak povzpela drobna mlada ženska, se je začelo večletno popotovanje okoli sveta, s katerega se je Alma Karlin vrnila kot ena največjih svetovnih popotnic vseh časov. Na poti jo je spremljal njen dragi pisalni stroj, na katerega je natipkala dela, s katerimi se je uveljavila tudi kot pisateljica. Tako je nastalo tudi pričujoče delo, zbirka z mistiko prežetih petnajstih novel, v katerih avtorica bralca popelje v eksotične daljne kraje.

Pravljica o modrem plaščku (Mladinska knjiga)

V legendarni otroški knjižni zbirki Čebelica, ki je v sedemdesetih letih obstoja bralcem začetnikom prinesla že več kot 400 bogato ilustriranih del, je te dni izšla judovska pravljica o modrem plaščku. V njej nastopata siromašna mati in sin, ki si komaj lahko privoščita nekaj blaga. Iz njega mati dečku sešije najprej plašč, nato ga, ko mu postane premajhen, predela v jopico, brezrokavnik in tako dalje. Znano judovsko pravljico je s hudomušnimi in barvitimi ilustracijami opremila Marjanca Jemec Božič.

Ana Marwan: Lipitsch (Beletrina)

Karl Lipitsch ne mara ljudi in se nadvse predano trudi izogibati pogovorom z njimi, čas pa najraje preživlja ob branju in pisanju filozofskih razprav. Je tudi glavni protagonist romanesknega prvenca nagrajene pisateljice Ane Marwan, ki že več let živi na Dunaju, in je slovenskim bralcem bolj znana po svojem drugem romanu Zabubljena, ki je v nasprotju z Lipitschem nastal v slovenščini. Namere njenega junaka, da bo večno živel v samoti, se sfižijo, ko po naključju pobliže spozna sosedo Mathilde.

Octave Mirbeau: Dnevnik sobarice (Cankarjeva založba)

Roman, ki ga je Octave Mirbeau, samosvoj francoski pisatelj naprednih političnih in estetskih nazorov, izdal leta 1900, je z nastavljanjem ogledala družbi dodobra razburkal javnost in med gospodo povzročil nemalo zgražanja. V njem namreč sobarica Célestine z neobrzdano iskrenostjo popisuje svoje služabniške izkušnje v moralno sprijenih pariških domovih, pri čemer se prav nič ne drži nazaj, saj so v ospredju pogosto drzni opisi spolnosti. Po romanu so posneli že štiri filme, nazadnje leta 2015.